Jay-Z agregó otro título a un currículum que incluye rapero, compositor, ganador del Grammy, magnate de los negocios multimillonario e ícono global: Salón de la Fama.

El autoproclamado “mejor rapero vivo” fue incluido el sábado por la noche como parte de una ecléctica clase del Salón de la Fama del Rock & Roll de 2021 que incluyó a Foo Fighters, Carole King, Tina Turner, The Go-Gos y Todd Rundgren.

Una vez traficante de drogas en las duras calles de Brooklyn, Nueva York, Jay-Z ascendió en el mundo del rap con canciones duras y directas que a menudo retrataban las luchas de los negros en Estados Unidos.

Su catálogo incluye canciones como “Hard Knock Life”, “99 Problems” y “Empire State of Mind”, así como 14 álbumes No. 1.

Después de una presentación en video que incluyó al presidente Barack Obama, LeBron James y David Letterman, Jay-Z fue admitido por el comediante Dave Chappelle, quien lo elogió por ser una inspiración.

“Rimaba una receta para sobrevivir”, dijo Chappelle. “Él encarna lo que puede ser el potencial de nuestras vidas y lo que puede ser el éxito”.

/ Jay-Z sumó un reconocimiento más, al ser exaltado al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland. (David Richard)

Carole King finalmente fue exaltada en la Clase 2021 tras haber sido elegible como solista desde 1986. Ya era parte del Salón de la Fama desde 1990, pero como compositora junto a su difunto esposo Gerry Goffin. (David Richard)

Al presentar a King, Taylor Swift la describió como una inspiración y la mejor compositora. (David Richard)

Jennifer Hudson realizó una actuación impresionante y espectacular de “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” antes de que King cantara “You Got A Friend”. (David Richard)

Para celebrar su exaltación, LL Cool J organizó una presentación que incluyó a Jennifer López y Eminem. (David Richard)

Los Foo Fighters también son parte de la Clase 2021. (David Richard)

Y fue Paul McCartney quien les dio la bienvenida y luego interpretó con ellos "Get Back", de los Beatles. (David Richard)

Considerada el grupo femenino más grande en la historia del rock, The Go-Go’s se sumó a la Clase 2021. (David Richard)

Y fue la actriz Drew Barrymore quien las presentó al asegurar que han estado en su salón de la fama desde que ella tenía 6 años. (David Richard)

Paul McCartney dio la bienvenida a Foo Fighters, quienes han llevado el manto como uno de los mejores de la arena del rock. Inicialmente, la banda era poco más que un proyecto paralelo para el líder Dave Grohl, quien anteriormente fue incluido como baterista de Nirvana.

McCartney describió los paralelismos entre él y Grohl, ya que ambos eran parte de bandas masivamente populares que se separaron.

“¿Crees que este tipo me está acechando?”, bromeó.

Foo Fighters y McCartney cerraron el espectáculo con “Get Back” de los Beatles.

El rapero LL Cool J fue consagrado por su excelencia musical junto con el tecladista Billy Preston y el guitarrista Randy Rhoads.

Los pioneros de la electrónica Kraftwerk, el cantante y poeta Gil Scott-Heron y la leyenda del blues de Delta Charley Patton fueron incluidos como primeros influencers y el fundador de Sussex Records, Clarence Avant, recibió el premio Ahmet Ertegun.

Cool J reclutó a algunos de sus amigos musicales de peso pesado para llevarlo a la inmortalidad del rock. Una de las primeras superestrellas del hip-hop se unió en el escenario a Eminem y Jennifer López para una poderosa actuación que abarcó toda su carrera.

Con el estilo callejero y la arrogancia de Nueva York, Cool J sigue siendo un artista relevante más de 40 años después de que escupió letras por primera vez.

“¿Qué significa LL realmente?” preguntó el rapero y productor Dr. Dre en su discurso de exaltación. “Estoy aquí porque creo que representa una leyenda viviente”, añadió.

Cool J luego hizo una mezcla de sus éxitos, incluido “Rock The Bells” acompañado por un Eminem barbudo antes de que J-Lo se uniera a él para “All I Have”. Cool J terminó su apasionante set con uno de sus mayores éxitos, “Mama Said Knock You Out”.

La superestrella Taylor Swift abrió el programa con una de las canciones más conocidas de King, “Will You Love Me Tomorrow”, que apareció en “Tapestry”, su álbum seminal de 1971, una banda sonora para una generación.

Swift pronunció un conmovedor y sincero discurso de exaltación para uno de sus ídolos musicales.

“No puedo recordar un momento en el que no conocía la música de Carole King”, dijo Swift, y añadió que sus padres le enseñaron varias lecciones importantes cuando era niña y que una de las más importantes es “que Carole King es la mejor compositora de todos los tiempos”.

King agradeció a Swift “por llevar la antorcha hacia adelante”. Señaló que otras cantantes y compositoras han dicho que se apoyan en sus hombros.

“Que no se olvide”, dijo King. “También se apoyan en los hombros de la primera mujer que ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll. Que descanse en el poder, señorita Aretha Franklin”.

Luego, King presentó a Jennifer Hudson, quien realizó una actuación impresionante y espectacular de “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” antes de que King cantara “You Got A Friend”.

Turner, de 81 años, quien tuvo su mayor éxito cuando dejó a su abusivo esposo Ike Turner, vive en Suiza y no asistió a la ceremonia.

“Si todavía me están dando premios a los 81″, dijo Turner en un mensaje de video, “debo haber hecho algo bien”.

Keith Urban y H.E.R. interpretó “It’s Only Love”, un dúo que Turner hizo con Bryan Adams antes de que Mickey Guyton interpretara su canción más icónica, “What’s Love Got To Do With It”. Luego, Christina Aguilera cantó “River Deep, Mountain High”.

Considerada el grupo femenino más grande en la historia del rock, The Go-Go’s surgió de la escena punk de Los Ángeles en la década de 1980. El quinteto rompió las reglas y rompió los techos de género en una industria dominada por hombres con éxitos como “We Got The Beat”, “My Lips Are Sealed” y “Head Over Heels”.

“Han estado en mi Salón de la Fama personal desde que tenía 6 años”, dijo la actriz Drew Barrymore, quien imitó la portada del álbum debut de la banda, “Beauty and the Beat”, durante su discurso de exaltación envolviendo su cuerpo y cabello en toallas de baño y aplicando crema facial.

“Ahora”, dijo, “mi fantasía de la infancia se ha cumplido”.

Mejor conocido por baladas suaves como “Hello It’s Me” y “Love Is The Answer”, Rundgren también tuvo un lardrewcamino hacia la exaltación. Ha sido franco sobre el proceso de selección de la sala y se saltó la ceremonia en protesta.

“Siempre desafiante”, dijo Patti Smith en un video que presenta a Rundgren.

La ceremonia de este año se llevó a cabo por primera vez en Rocket Mortgage FieldHouse, la casa de 20,000 asientos de los Cleveland Cavaliers de la NBA y un lugar familiar para Jay-Z y Foo Fighters, quienes han tocado espectáculos en la arena antes.

Fue un regreso a la normalidad para el evento, que se vio obligado a volverse virtual en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

Los artistas no son elegibles para la exaltación hasta 25 años después del lanzamiento de su primera grabación. Cada año, hay debates animados sobre las omisiones, y como señaló Chuck D, de Public Enemy, durante una ceremonia de exaltación de la placa el viernes en el salón, la paciencia es a veces otro requisito para la entrada.

“No es una cosa de la noche a la mañana”, dijo. “No puedes tropezar con este lugar”.

Ese fue ciertamente el caso de King, quien había sido elegible para la consagración como solista desde 1986. Anteriormente, ingresó como compositora con Gerry Goffin, su difunto esposo, en 1990.

La ceremonia se transmitirá por HBO el 20 de noviembre.