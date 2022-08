En la vida, las oportunidades podrían pasar solo una vez, por eso hay que aprovecharlas. Eso fue lo que hizo hace dos años Jean Paul Morales Pérez, mejor conocido como Jeanpi.

Hace dos años, este joven de 20 años y residente en Villa Fontana, en Carolina, subió a su cuenta de Twitter un vídeo en el cual se le ve montado en un auto, junto a su madre y un acompañante, mientras les indica a ambos que les va a poner una canción “cristiana”. Dicho tema resultó ser “Safaera”, de Bad Bunny, que tiene de todo menos una temática religiosa. La reacción de su madre, indignada ante lo que estaba escuchando, resultó ser tan graciosa que, al subirlo a las redes sociales, el vídeo se fue viral, siendo compartido por figuras como Molusco, Jowel y Randy, entre otras personalidades.

“Cuando se fue viral, estaba en una gira de la escuela. Empecé a llorar y todo el mundo me empezó a aplaudir. Después de eso, dije vamos a seguir haciendo contenido en Instagram, pero no vi la misma aceptación en los videos, no veía los mismos números y eso me desanimó un poco”, explicó el joven que se graduó de escuela superior del Colegio Myrang, en Carolina.

Jean Paul Morales Pérez, mejor conocido como Jeanpi, tiene 20 años. (Pablo Martinez / staff GFR Media)

Esto provocó que el puertorriqueño comenzara a experimentar con distintas redes sociales, como Twitter e Instagram y, finalmente, TikTok donde el 24 de julio de 2020, el día que cumplió 18 años, subió a esta plataforma, bajo la cuenta @jeanpipr un vídeo de una broma en la que su madre le mostraba un auto nuevo que supuestamente le iba a regalar, enseñándole luego un carro más viejo que verdaderamente era el regalo.

“Gracias a Dios, se nos fue bastante viral y vi la aceptación del público y así decidí con mi mamá y la aceptación de los fanáticos a seguir haciendo contenido de ese tipo de bromas”, mencionó el joven también estudió en la Escuela Manuel Febres y la Escuela Superior Dr. Gilberto Concepción de Gracia del municipio carolinense. “Hoy en día continuamos en esa línea y ya contamos con 305,000 seguidores en TikTok y casi 38,000 seguidores en Instagram”.

De hecho, la madre de Jeanpi, Marisol Pérez Díaz, también tiene una cuenta en TikTok, bajo @mamitapr donde también hace contenido con bromas y chistes que ya supera los 300,000 seguidores.

Entrada a la música

Desde que era pequeño, Morales Pérez siempre ha visto rodeado por el mundo de la música urbana, debido a que tiene un sinnúmero de familiares que han trabajado en la industria. Por ejemplo, es primo del cantante y músico Miguelito El Heredero, es hermano por parte de madre de el Bambi, quien a su vez es hermano paterno de Tito el Bambino, y otro de sus hermanos es el cantante DM. Es por eso que la transición hacia la música fue algo casi natural, aunque comenzó a modo de apoyo hacia su hermano Bambi.

“Desde pequeño siempre me ha gustado tener una cámara, que me vea la gente, siempre estaba en las obras, además de que me gustaba la música y un día quise intentarlo. También, grabé mi primer tema junto a mi hermano El Bambi, porque quería ayudarlo, porque ya que tenía tantos seguidores en TikTok quería darle un empujoncito y aprovechar la plataforma”, mencionó el joven sobre tema “La Receta Challenge” que grabó hace un año.

Más recientemente, Jeanpi lanzó el tema “Se dejó”, grabado en el estudio Young Nation, en Río Grande, con el cual busca atraer el público femenino y que pone de manifiesto una situación que ocurre a diario. “Este sencillo lo hice especialmente para las mujeres solteras y trata de esta persona que se dejó porque su novio se las pegó, la traicionó y lo que quieren es salir a janguear y vacilar”, explicó el puertorriqueño que estudia Mecánica de Aviación y Tecnología en el Sistema Universitario Ana G. Méndez, con miras a convertirse en piloto en un futuro, a menos que su carrera musical despegue. “En términos de mi estilo, tengo trap y temas de la calle, de ‘fronteaera’, pero me quisiera ir más por el reggaetón ‘flow’. Me gusta mucho Jhay Cortés, Bad Bunny, Myke Towers, Jon Z. Me dejo llevar mucho del estilo de ellos, escucho sus voces y me gusta ese flow”.

Mañana viernes, 5 de agosto, Jeanpii lanzará su más reciente tema titulado “Prohibido”, y del cual ya puso un adelanto en su cuenta de TikTok, donde tuvo sobre 176,000 visualizaciones. “El tema trata de unas personas que son infieles y les gusta lo prohibido y hablan sobre las cosas que hacen, que son un poco fuera de lo normal”, mencionó el cantante sobre el tema con lírica explícita que fue grabado en el estudio Heavy Letter Music, en Bayamón. “Luego de esto, vamos a estar sacando cada tres semanas o un mes para mantener a la gente entretenida con la música”.

Adentrado en esta etapa en la que el joven se está enfocando en su faceta como cantante de música urbana, está consciente de que tiene que hacer unos ajustes al contenido que sube en sus redes sociales. “Tengo que enfocarme en la música, porque si no, no me van a coger en serio. Por eso, decidí que mi Instagram y todas mis demás plataformas las vamos a usar para subir lo que es música y todo lo que tenga que ver con el negocio. Mientras que la cuenta de TikTok va a tener contenido que sea más enfocado a lo que hago en mi vida diaria y con mi familia. Siempre voy a poner contenido y videos junto a mi mamá para que la gente vea que no perdemos ese amor que le tenemos a los seguidores”.