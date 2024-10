Jeremy Bosh hará concierto tributo a Cheo Feliciano

La conexión del cantante Jeremy Bosch con la música del fenecido artista Cheo Feliciano (1935-2014) no se limita a su origen ponceño. El vínculo se extiende por ser puertorriqueño y por la admiración que siente hacia Feliciano, una figura que ha transcendido por distintas esferas sociales en Latinoamérica y en el mundo.

Bosch volverá a Puerto Rico para ofrecer un único y sabroso concierto el sábado, 9 de noviembre, en el Teatro Tapia, en el Viejo San Juan, titulado “Prefacio: La música de Cheo Feliciano”. Las puertas abrirán a las 8:00 p.m. El evento es patrocinado por Such Is Music Productions y SalSoul.

”Siempre me he sentido bastante conectado a Cheo Feliciano, supongo que inicialmente porque es ponceño como yo y porque cada vez que lo escucho cantar conecto con una parte del ADN de quien soy, de mi familia, de lo que es ser de Puerto Rico, no solamente de Ponce, sino puertorriqueño”, expresó Bosch en declaraciones escritas.