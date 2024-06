Joaquina celebra su primera visita a Puerto Rico y lo hará en grande junto a Kany García

Cantará con Andrea Bocelli

A pesar de su cargada agenda, la cantautora está enfocada actualmente en la producción de lo que será su primer álbum de larga duración, que contará con canciones como “Pesimista” y “Escapar de mí”, los cuales se lanzaron en las pasadas semanas a través de las plataformas digitales. Joaquina aseguró que mantendrá el estilo pop y refrescante que ha gustado tanto hasta el momento, aunque no cierra las puertas a tratar nuevos ritmos en un futuro. “Actualmente, estoy enfocada en la línea que llevo, quiero poder hacerlo bien y llevarlo a su máxima potencia. Ese es mi enfoque ahora, y en el futuro, la verdad, no me cierro a experimentar con otros géneros, simplemente me conformo con lo que salga de mí, de una manera honesta y natural”, destacó.