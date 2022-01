El locutor naranjiteño Joel Santiago, quien por más de 20 años se ha destacado en la radio sacra de la isla, anunció ayer en la noche -a través de las redes sociales- su regreso a Nueva Vida 97.7 FM, tras una pausa de casi cinco años cuando decidió dar el salto a la Estación de la Familia 92.1 FM.

“Como ya mucha gente sabe, ya es oficial mi regreso a Nueva Vida 97.7 FM para Puerto Rico. Durante estos primeros meses estaré produciendo programas especiales y en el área de ventas. Poco a poco vendrán otras cosas, pero estoy muy entusiasmado con lo que estaremos desarrollando”, comenzó el autor del libro “Sal de Ahí, ¡Vive!: 20 Días, 20 Historias Post María”.

El también trabajador social y estratega de redes sociales aprovechó para agradecer a quienes se han acercado con buenos deseos desde que conocieron la noticia. De igual manera, tuvo palabras de gratitud para el presidente de la emisora, Juan Carlos Matos.

“Gracias a las personas que me han escrito y me han dado la bienvenida y gracias a muchos amigos y clientes que de algún modo me han contactado con interés en pautar en la emisora. Gracias a Juan Carlos Matos por la confianza y al equipo por recibirme. Seguiremos andando en su voluntad”, expuso.

Al final del mensaje, el hermano del reconocido cantante de música cristiana, Luis Santiago, enfatizó que para Estados Unidos continuará sus labores en Buenas Nuevas Network con el espacio mañanero “Un Día Mejor” junto a su esposa, Lisset Moreno.

En el pasado, Joelo, como es conocido en la industria radial, laboró como locutor, productor y vendedor por más de 15 años en Nueva Vida 97.7 FM. Allí formó parte del programa vespertino “Cerrando el Día” junto a la locutora y cantante Lourdes Toledo.

Figuras de la música sacra como Marcos Yaroide y Reynaldo “Chino Santiago”, separaron un espacio para felicitar la nueva faceta del comunicador. “Wow! Qué gran noticia, mi querido”, expresó el intérprete de “Todo Se lo Debo a Él”.