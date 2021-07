La primera vez que al artista dominicano Johnny Ventura pisó Puerto Rico fue para la década del sesenta, específicamente en 1965. En ese entonces, el llamado “Caballo Mayor” iniciaba su carrera y el empresario que lo trajo a la Isla no le dio dinero ni para comida.

Cuando el líder del Gran Combo, Rafael Ithier, se enteró de que el artista estaba pasando hambre, no lo pensó dos veces y lo invitó a una cena en su casa con otros integrantes de la agrupación. Así fue de casa en casa, pasando por la residencia de Pellín Rodríguez y de Andy Montañez, miembros de la agrupación boricua en aquel entonces. Ese gesto marcó una profunda amistad entre el músico dominicano y los integrantes de la llamada Universidad de la Salsa, la cual se mantuvo a lo largo de la vida del artista, quien falleció este miércoles a los 81 años de edad, en República Dominicana.

Así lo contó el propio intérprete en el último concierto que ofreció en Puerto Rico en noviembre de 2019, cuando se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico, con motivo de la celebración de sus seis décadas de carrera musical.

“Dios nos regala a estos señores que al paso del tiempo no solamente se convirtieron en la Universidad de la Salsa, sino a lo que yo me he atrevido a llamarle la gran bandera musical de Puerto Rico que ha recorrido todos los territorios del mundo con una altísima dignidad. Han venido a ser mis grandes hermanos porque a principio de la carrera de cualquier artista tienes que pasar por muchos problemas para que tú puedas construirte una piel dura”, precisó en aquel momento para luego continuar con la historia.

“En 1965, justamente viajé por primera vez a Puerto Rico. El empresario que me trajo tenía muy malos líos y yo decía y lo mío pa’ cuándo. Así las cosas, tuvimos días que no teníamos para comer y nos invitaron a casa de Pellín Rodríguez, se entera Ithier y hace una comida en su casa y así fui pasando por la casa de Andy Montañez y se volvió una hermandad que perdura. Quiero decirles que este negrito, casi lindo, jamás ha podido olvidar esta historia”, contó el maestro Ventura en aquel concierto.

El pianista y líder de El Gran Combo, Rafael Ithier, junto al merenguero dominicano Johnny Ventura. (el nuevo dia)

La relación de Johnny Ventura con El Gran Combo era muy estrecha. Tanto así, que los bailables entre la agrupación boricua y el llamado Caballo Mayor, son legendarios. Fueron múltiples los eventos en los que compartieron y hasta llegaron a irse de gira, como recordó este miércoles el cantante Jerry Rivas, que recibió la noticia de la muerte del intérprete en el estudio de grabación donde se encuentra con El Gran Combo grabando un disco navideño.

“Te puedo decir que entrando al grupo recibí siempre el apoyo de él y compartimos mucho el escenario y en giras en Estado Unidos. En esos autobuses que viajábamos los dos grupos juntos se daba un compartir increíble. Johnny Ventura tenía un domino escénico increíble y en tarima sabía lo que hacía. Te puedo decir, además, que, desde antes de yo estar en el grupo, él siempre veía a El Gran Combo como un ídolo y como algo que quería emular, por eso hizo Ventura y su Combo Show. Esa relación siempre estuvo ahí”, recordó Rivas, quien precisó que el carisma de Ventura y su dominio escénico lo hacían una figura única dentro de la música.

El director actual de El Gran Combo, Willie Sotelo, por su parte, precisó que conoció a Ventura en la década del ochenta, cuando estaba con otras agrupaciones, y dijo que además de un gran artista, era un ser humano extraordinario y un gran compañero de tarima.

Recordó que su relación con El Gran Combo era tal que en la década del ochenta el grupo grabó el tema “Trampolín”, de la autoría de Johnny Ventura en la voz de Charlie Aponte.

No hubo concierto de aniversario de El Gran Combo en el que no estuviera el intérprete dominicano y a la inversa, lo que hacía evidente esa amistad entre estas instituciones caribeñas que abrazaron en un solo escenario la salsa y el merengue.

El exintegrante del Combo, Papo Rosario, publicó este miércoles una tierna fotografía para honrar la memoria de su amigo con un mensaje en el que expresó: “Dios tenga en su gloria a nuestro querido Johnny Ventura. Amigo, nos harás mucha falta, pero nos volveremos a encontrar en otros rumbos. ¡Gracias por tu gran legado! Un abrazo a su familia y cercanos”, dijo.

El salsero puertorriqueño Andy Montañez se ríe con el dominicano Johnny Ventura durante una rueda de prensa en San Juan, en el 2012, con motivo del concierto de sus 50 años de carrera. (Jorge Muñiz)

Este diario, intentó comunicarse con Rafael Ithier, así como con Andy Montañez, amigos queridos de Ventura, pero no fue posible. La productora Angie García, destacó que “El Niño de Trastalleres” estaba muy afectado por la muerte de su amigo, quien tendría una participación especial en su próximo concierto, a celebrarse el 3 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Era una de las sorpresas del concierto”, precisó García.