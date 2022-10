El pasado mes de marzo, Jorge Drexler, ganador del premio Oscar a Mejor canción original en el 2005 por su tema “Al otro lado del río”, se vio obligado a reprogramar su concierto en el Coca-Cola Music Hall, en Distrito T-Mobile, por temas de logística derivados de la pandemia de COVID-19 y las restricciones de la orden ejecutiva impuesta por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

En ese entonces, sin saber qué pasaría con el virus que ha cobrado la vida de 6.52 millones de personas en el mundo desde que fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, el equipo de trabajo del músico, cantante, compositor, actor y médico uruguayo marcó en el calendario el sábado, 5 de noviembre, como la fecha en la que el público boricua disfrutaría -finalmente- la presentación que se titula igual que su proyecto musical más reciente, “Tinta y tiempo”.

Por este motivo, El Nuevo Día se conectó con el artista de 58 años a través de una videollamada en la plataforma Zoom. Mucho antes de haber agendado la entrevista, este medio se ha dedicado a estudiar la vida y trayectoria del natural de Montevideo, Uruguay, gestión que agradece y valora.

PUBLICIDAD

Sereno e iluminado con luz tenue, quien al igual que sus padres estudió medicina y se licenció en su ciudad natal donde se desempeñó como otorrinolaringólogo antes de dedicarse de lleno a la música, apareció en la pantalla con unos minutos de retraso, hecho por el que se disculpó. El detalle anterior tiene justificación. La acogida del “tour” musical ha sido tan positiva que, literalmente, la prensa de todo el mundo quiere conversar con el papá de Pablo, Luca y Leah.

“Llegaré a Puerto Rico con una banda nueva, conformada por seis músicos, tres hombres y tres mujeres que me acompañan. Todos ellos y ellas solistas, con sus propios proyectos. Tengo la suerte de que me acompañen en la gira. Tengo una banda absolutamente maravillosa con gente de África, de América, de Europa”, comenzó el cantante cuyas obras han sido interpretadas por grandes estrellas de la música como Mercedes Sosa, Víctor Manuelle, Shakira y Rosario Flores.

Jorge Abner Drexler Prada, nombre de pila del ganador del controversial Oscar en el 2005, perdió la cuenta de las producciones que ha lanzado desde su debut en 1990. Cabe recordar que la organización del legendario evento que rinde tributo a lo mejor del cine, decidió que el uruguayo no debía interpretar la canción que lo había llevado hasta allí porque no era una figura “lo suficientemente conocida como para hacerlo”. En su lugar lo hizo Antonio Banderas.

“Bueno, este es mi disco, no sé qué número decir, el 14 o 15, por ahí. Es un disco que fue escrito en pandemia, y que fue muy difícil para mí escribir. El aislamiento, en mi caso, no ayudó en la composición. La ausencia de vida exterior también me dificultó la vida interior”, reveló con seriedad.

PUBLICIDAD

“Tinta y tiempo”, la canción, es una de esas piezas en las que Drexler se reafirma como compositor e intérprete. Según describió, se trata de un tema “a fuego lento” en la que late el dilema de la creación artística. El tema número 5 del disco es un híbrido de baguala y soleá por bulerías. Además, estrenó con un vídeo musical dirigido por la directora Joana Colomar.

A pesar de que no pudo recorrer con anterioridad los modernos pasillos del Coca-Cola Music Hall por la crisis sanitaria mundial, el también ganador del Premio La Mar de Músicas en el 2021 confesó que tiene mucha “curiosidad” y deseos de plasmar su nombre en la historia del recinto al igual que la isla lo ha hecho en su carrera.

“Puerto Rico es un país muy interesante para mí. Su dilema identitario sé que es muy duro porque tengo muchos amigos allá. Parte de mi equipo de trabajo, tengo la fortuna de que sea de Puerto Rico. Su dilema identitario, no sé si tendrá algo que ver con eso, pero lleva a que la gente se haga muchas preguntas y las preguntas son muy duras para sobrellevar la vida, pero muy buenas para generar composiciones. Puerto Rico, por lo tanto, tiene un nivel musical que resalta no solo en América sino en todo el mundo. Hoy en día Puerto Rico es un dínamo de música a nivel mundial, a unos niveles históricos”, expresó sobre el terruño borincano.

La velada, que también supondrá un recorrido por la trayectoria musical de Drexler, contará con “unas sorpresas” pero como tales, prefirió mantenerlas en secreto. Lo que sí comentó es que en su lista de deseos está grabar un disco en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

En cuanto a los retos que enfrenta la música actual, el músico expuso que son “los mismos que ha enfrentado siempre”. En esa línea, argumentó, “que se trata de cómo conseguir narrar las emociones de una generación y conectar con la gente que lo escucha, y tratar de buscar nuevos caminos”.