Han pasado casi tres décadas desde que José Raúl Marrero fundó la agrupación los Cantores de Bayamón, que mientras han ido evolucionando en su misión de llevar música navideña a los hogares de los puertorriqueños, el mensaje de valorar la vida y ser un buen puertorriqueño sigue siendo el mismo.

En esa línea llega el tema inédito “Hay que vivir”, con el que lanzaron el álbum musical “Puerto Rico es una fiesta #6″, cuyo repertorio fue grabado en vivo desde una loma en el pueblo de Hatillo, con la dirección musical de Óscar Ramírez Machín y la producción de Yadiel Pérez.

“Este sencillo ha causado un impacto muy lindo por el mensaje que tiene la canción, obviamente después de lo que hemos vivido –que no lo quiero ni mencionar porque estoy loco de que se vaya- y está calando de una manera espectacular. Esa canción tiene varios significados, entre ellos que fomenta la unión de familia, que celebremos, el que valoremos la vida, la salud, que compartamos en alegría y en amor con nuestros seres queridos y familiares y, sobre todo, Puerto Rico”, explicó Marrero. Este aprovechó para destacar que ser un buen puertorriqueño no es necesariamente tener una bandera y levantarla, sino representar la esencia de un buen borincano, que es alguien amable, que escucha y que ama.

“Quiero aprovechar para llevar un mensaje de que reine la paz y las bendiciones en los hogares. Hacemos música para alegrar y reconocer el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de la luz, la serenidad, la paz y del entusiasmo y respeto por la vida. Estamos viviendo unos momentos donde debemos valorar por trabajar por nuestras maneras de ser”, añadió el líder de la agrupación, para quien la Navidad nunca acaba, ya que según explica, desde enero y febrero comienza el proceso de escoger las canciones del disco del año que presentan el próximo año.

En su nueva producción se incluyen 11 temas, que son una combinación de canciones tradicionales navideñas con temas inéditos, esta vez matizados por otros estilos rítmicos, como la salsa, la plena y la música jíbara, donde la folclórica agrupación -fundada en 1992- rememora las parrandas tradicionales. Asimismo, el estreno de este proyecto vino acompañado de un DVD que presenta una una historia con imágenes de diferentes sectores de Puerto Rico, mientras va enlazando las canciones del nuevo disco, en compañía de la Comparsa de Talentos Nacional Puertorriqueña y la Comparsa de Talentos de San Juan.

“Esto colmará de mayor colorido este gran festejo navideño, que marca el preámbulo al 30 aniversario de la agrupación. No solo es un show musical, sino que le damos la alegría y el colorido de la comparsa”, agregó a la vez que también señaló que va dirigido a tocar la fibra de los boricuas en la diáspora.

Al igual que en ocasiones anteriores, parte de los recaudos de la venta del CD/DVD serán destinados a los Centros Sor Isolina Ferré, cuya misión es servir a personas y comunidades con necesidades sociales, educativas, económicas y espirituales.

“Tengo que admitir que la agrupación ha evolucionado musicalmente, sin menospreciar lo que hicimos los primeros años, que el público aceptó unas canciones de una manera muy linda para mí. Ciertamente me he ido arriesgando a ir cambiando la instrumentación de la agrupación. Por ejemplo, ahora tiene piano y trombones, lo que nos ha permitido explorar otros ritmos que antes no podía explorar. Ahora presentamos la salsa navideña, y las plenas tienen otro sabor y cadencia”, señaló.

De acuerdo con Marrero, con este disco también se pretende llegar a las nuevas generaciones. Y es que, el joven músico de 17 años, Yomar Ramírez, que forma parte de los Cantores de Bayamón, esta vez fungió como arreglista de ocho de los temas. De esta manera, asegura que sus arreglos captarán la atención de la juventud.

“Llegar a las nuevas generaciones ha sido uno de los propósitos de este trabajo, por lo que se recreó una escena parrandeando en el balcón de una casa. Desde mi punto de vista, a los jóvenes que les gusta el reguetón, cuando llega la hora de escuchar música de parrandas, a ellos les fascina. Les encanta parrandear también. Yo creo que la parranda ha trascendido generaciones y nos gusta a todos. Claro, no lo hacemos como lo hacíamos antes de casa en casa, pero todavía hay sectores en el campo que lo hacen”, detalló el cantante y compositor.

Según resalta, con la nueva producción musical los Cantores de Bayamón le rinden homenaje a El Gran Combo y José Nogueras, a quienes agradece que abrieran las puertas para que su música navideña se escuche.

“Para yo poder celebrar el 30 aniversario de nuestro grupo, ellos abrieron puertas. Refrescamos temas de El Gran Combo, tenemos un ‘medley’ de José Nogueras, y homenajeamos también a Herminio de Jesús, quien estuvo 10 años en nuestro grupo e influyó de manera positiva”, dijo el artista, quien resaltó que la elaboración de grabar en vivo en exteriores les permitió transmitir una energía que no se da en un estudio de grabación.

Marrero y su colectivo van rumbo a las tres décadas desde su fundación. Mientras acepta que han habido momentos en que he pensado quitarse, asegura que “ha sido el amor de la gente, el propósito para el cual se hace la música”, lo que le mantiene entusiasmado y prevaleciendo.

“En un momento dado, cuando mis hijos estaban en la adolescencia, pensé soltar el grupo, pero una cantidad de diosidades, de bendiciones, gente que se ha ido acercando a mí que me han dado la mano de una manera dramática”, manifestó, a la vez que resaltó a diversas figuras reconocidas que se le acercan para dejarle saber que han sido seguidores de su música por el transcurso de los años, y que también les han llamado para compartir el mismo escenario.

Aunque dice que no vive de la música, pues tiene su negocio de bienes raíces, además de dedicarse a la compra y venta en la bolsa de valores, cuando llega diciembre dice, “me da la cosquillita de llevar esta música”.

Al tema “Hay que vivir”, le acompañan “Te llevo en mi corazón”, “Recordando las navidades del ayer”, “Hoy nacido el Niño Rey” y “Después de tantas cosas”, entre otros que componen el disco que, además de poder adquirirse en las plataformas digitales, estará a la venta el CD+DVD en Me Salvé, Walmart y Walgreens.