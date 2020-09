View this post on Instagram

Convertirme en madre transformó mi vida para siempre. No podría si quiera imaginar un mundo en el cual no existiese mi nena Noah. Por eso es que le estoy haciendo la promesa de votar #VoteLikeAMadre, porque se merece un mundo libre de las preocupaciones de los cambios climáticos. Y quiero invitar a todas las mamás que están viendo este post, a hacer esta promesa con nosotras, porque nuestros bebés se lo merecen 💪🌎🌱 • Becoming a mother has changed my life for the better. I cannot imagine a world where Noah was not in it. That’s why I am making her a pinky promise to #VoteLikeAMadre, she deserves a world free of the worry and concerns of climate change. To all the mamas out there, make this pinky promise with me us, our babies deserve it 💪🌎🌱 #VoteLikeaMadre #vote2020