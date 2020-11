La época navideña siempre trae consigo nueva música que va a la par con eventos o situaciones de la actualidad.

Este año, no podía ser la excepción. Con esto en mente, el trompetista y productor Ismael Rosario compuso y grabó un tema que tiene como protagonistas a los Tres Reyes Magos y a la pandemia creada por el COVID-19.

“En una ocasión, mientras hacía la fila para el supermercado escuché a un niño preguntarle a su madre si era cierto que por la pandemia los Reyes no iban a venir este año”, indicó Rosario en un comunicado de prensa. “Fue por eso que me vino a la mente en ese momento la idea de crear un tema que nos invite a no dejar morir nuestra tradición de los Reyes Magos, aun en esta pandemia. Fue así que nació el tema ‘Aún con mascarillas, los Reyes Vendrán’”, explicó el músico.

Rosario aprovechó la pandemia y que apenas salía de su casa para acuartelarse en su estudio de grabación y darle forma al tema que luego presentó a un grupo muy especial de artistas que están muy ligados a la música navideña puertorriqueña. Una vez finalizado le hizo el acercamiento a los cantantes Nano Cabrera, José Vega “Remi”, Lourdes Chacón, Alfonso Vélez creador de “La Luz”, y a la legendaria Tuna de Cayey, quienes rápidamente aceptaron la invitación.

“Fue un proceso de grabación un poco cuesta arriba, ya que por el distanciamiento social todos tuvimos que grabar de alguna manera a distancia y luego enviarme su vídeo para yo montarlo”, comentó el profesor de música. “Tuve que hacer malabares”, añadió.

Como detalle especial, Rosario quiso que en el vídeo de la canción participaran varios de sus estudiantes de música. Por eso, invitó a los hermanitos Jeriel y Yasheline Oliveras González, quienes son sus alumnos en el Colegio Católico Notre Dame, en Caguas, y quienes aparecen al principio del vídeo.

En el vídeo, se pueden ver las grabaciones que se hicieron los artistas, así como imágenes de los Tres Reyes Magos, visitando la casa de dos niños, mientras portan unas mascarillas.