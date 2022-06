El cantante Justin Bieber anunció hoy a través de su Instagram que sufre de una parálisis facial a causa de un virus, por lo que tuvo que cancelar sus próximos conciertos.

El artista compartió un video en el que se observa la dificultad que tiene para mover un lado de su rostro. En su última publicación en redes, el intérprete canadiense tomó su teléfono para hablarle directo a sus seguidores, y frente a la cámara se grabó.

“Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es de este virus que ataca los nervios de mi oído y mi cara, y hace que mi cara tenga una parálisis”, reveló el artista.

“Como pueden ver este ojo no está guiñando, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta parte no se mueve”, añadió la voz de “Sorry”.

La publicación en Instagram supera dos millones de reproducciones en menos de una hora.

El cantante juvenil solicitó oraciones de todos sus fanáticos para recuperar su salud. Igualmente les pidió comprensión, y dijo que utilizará este tiempo de pausa para descansar, relajarse y “volver al cien por ciento” a hacer aquello para lo que nació, o sea cantar.

Además, adelantó que no sabe cuánto tiempo tardará su recuperación. “Confío en Dios y en que esto es todo por una razón. No estoy seguro de cuál es ahora, pero mientras voy a descansar”.

Conoce sobre el síndrome de Ramsay Hunt

De acuerdo con la Clínica Mayo, el síndrome de Ramsay Hunt (herpes zóster ótico) ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos. Además de la erupción dolorosa de la culebrilla, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado.

El síndrome de Ramsay Hunt es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. Después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar tus nervios faciales.

El tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede reducir el riesgo de complicaciones, que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y sordera.

Síntomas

Los dos signos y síntomas principales del síndrome de Ramsay Hunt son:

Un sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquido en, dentro y alrededor de un oído

Debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado

Por lo general, la erupción y la parálisis facial ocurren al mismo tiempo. A veces uno puede suceder antes que el otro. Otras veces, el sarpullido nunca aparece.

Si tienes el síndrome de Ramsay Hunt, también podría experimentar lo siguiente:

Dolor de oído

Pérdida de la audición

Zumbido en los oídos (tinnitus)

Dificultad para cerrar un ojo

Una sensación de girar o moverse (vértigo)

Un cambio en la percepción del gusto o pérdida del gusto

Boca y ojos secos

Factores de riesgo

El síndrome de Ramsay Hunt puede ocurrir en cualquier persona que haya tenido varicela. Es más común en los adultos mayores, y afecta, por lo general, a las personas mayores de 60 años. El síndrome de Ramsay Hunt es poco frecuente en los niños.

Aunque no es contagioso, la Clínica Mayo informa que la reactivación del virus varicela-zóster puede causar varicela en personas que no han tenido varicela anteriormente o que no han sido vacunadas contra ella. La infección puede ser grave para las personas que tienen problemas del sistema inmunitario.

Hasta que se forme una costra en las ampollas, evita el contacto físico con: