Como lo ha hecho en otras ocasiones, la cantautora puertorriqueña Kany García utilizó su voz para enviar un mensaje contundente en contra de la violencia machista que arrecia en el país.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, la intérprete no solo reclama por la aparición de la joven Keishla Rodríguez Ortiz, desaparecida desde el jueves, sino clama por justicia para Andrea Ruiz Costas, quien fue asesinada aparentemente por su expareja.

“Keishla Rodríguez es su nombre y es una chica que lleva hace unos días desaparecida y que tiene a todo Puerto Rico consternado, preocupados y preocupadas. Queremos que regrese a casa y que regrese con vida. Pero no nos podemos olvidar de Andrea Ruiz, que era una chica de 35 años, saludable, con una sonrisa preciosa, que murió casi completamente calcinada en estos pasados días”, comenzó diciendo la vocalista, quien exigió al gobierno que ponga la acción donde pone la palabra.

De hecho, cuestionó el estado de emergencia que declaró el gobierno de Pedro Pierluisi a inicios de año, señalando que no sabe hasta qué punto es un orden viva o solo palabras en un papel.

“Yo, como muchas, agradezco a la Colectiva Feminista que no ha parado, que no ha cesado, para que se dé ese estado de emergencia. Sin embargo, por lo menos yo sigo sintiéndome desprotegida, sigo sintiendo que salir a la calle de noche es una gran preocupación, sigo sintiendo que amigas que viven realidades de violencia doméstica todavía sienten miedo, todavía sienten que no están amparadas, que no están cobijadas, que no están cuidadas. Y sí, me pregunto yo ese estado de emergencia hasta dónde realmente es una palabra o es una acción”, expresó.

Kany García destacó que, aunque el gobierno tiene una gran responsabilidad en frenar la violencia machista que se vive en el país, también es importante que cada persona haga algo y no se quede callada ante esta dura realidad. Por eso urgió a que igual que se comparten fotos en las redes sociales, también se comparta información sobre este tema. En esa dirección, hizo un llamado a que la frase “nos tenemos”, que tanto se utiliza, se convierta en acción.

“Hace cuánto hace que no alzas el teléfono y llamas a cada una de tus amigas y les dices que las quieres, que estás ahí para ellas, que qué están viviendo. Yo creo que hay una parte de cada uno de nosotros y nosotras que nos toca decir ese nos tenemos en actitud de vida”, continuó.

La intérprete de “Remamos”, a su vez, criticó a aquellos que tratan de normalizar el tema de violencia doméstica o desviarlo. “Tenemos personas en el gobierno y personas que tienen muchos seguidores en redes sociales que no solo normalizan el tema, sino que lo desvían diciendo, ‘pero también hay que hablar de los viejitos o de los niños’. Y sí, claro que hay que hablar de eso, pero hay que hablar definitivamente del tema de la violencia de género. Es una necesidad. Dejemos de desviarnos del tema diciendo tantas otras cosas que hay que hacer en nuestro país”, enfatizó.

“Esto duele y duele más que todo porque nosotras como mujeres somos mayoría, pero seguimos viendo en los puestos más importantes como tenemos cada vez menos posibilidades, seguimos saliendo a la calle desprotegida y nos siguen matando. Algo hay que hacer”, concluyó.