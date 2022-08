Para el exponente urbano Alejo la oportunidad que le dio Karol G a un novato como él, pocos artistas lo hacen.

Rubén Alejandro Estrada, nombre de pila del joven cagüeño, visitó Medellín, Colombia, ante la aceptación de Karol G para grabar el sencillo “Un viaje” junto a Jotaerre y Moffa. Tan pronto supo del “sí” de la estrella colombiana un miércoles de abril pasado, al otro día, contó a El Nuevo Día, Alejo ya estaba en suelo colombiano para producir el tema. Fue gracias al artista colombiano Feid, añadió, que también se dio ese primer contacto con la expareja de Anuel AA.

“A nosotros nos llamó Feid y nos dijo ‘Karol G dijo que sí. Tienen que venir para Colombia’. Recuerdo que lo supimos y nos metimos corriendo al estudio de grabación para hacer chanteos nuevos, porque era Karol G, para luego irnos corrido para el aeropuerto. Karol G es un amor y estaba claro que honestamente lo es por las entrevistas que había visto de ella. Pero lo que hizo por nosotros apoyando a unos chamacos que nadie conoce de por sí, eso se aprecia de una persona como ella. Ahora uno entiende el éxito que tiene. Ella es una estrella. Es una persona genuina, que ayuda desinteresadamente. De verdad que estamos muy agradecidos porque otros artistas no lo hubiesen hecho”, indicó el artista que formará parte del grupo de exponentes que se presentarán este fin de semana en el “Coca-Cola Music Fest” en San Juan.

El evento que marca el primer aniversario del Coca-Cola Music Hall será el viernes 12 y el sábado, 13 de agosto. La fiesta musical reunirá a los artistas Prince Royce, Cosculluela, Danny Ocean, Miky Woodz, Llane, Alejo, Lyanno, Eix, Cauty, Chris Andrew, RaiNao y Young Miko.

Cuando Alejo conoció a Karol G solo había lanzado su primer sencillo, titulado “Pantysito”, junto a su amigo Robi, quien de igual manera despunta en la industria.

El debutante Alejo comenzó a sonar con fuerza en las redes sociales en febrero de este año al difundir “Pantysito” en TikTok. Una vez lanzó el tema en esa plataforma -sin tener el nombre del sencillo- “se pegó bien brutal” y comenzó a hacer “ruido en el género urbano”.

Su primera canción sobrepasó el millón de reproducciones en el primer día de su lanzamiento en las diferentes plataformas digitales. Debutó en el puesto siete a nivel global y se posicionó en el “Top 50″ de Spotify en más de 20 países.

“Lo ‘cool’ de esta canción es que ni nombre tenía y es la gente la que le dio el nombre, y fue la gente quien la hizo viral. Por eso es que cuando subí el video se fue viral a los dos días y Feid, que es mi artista favorito, también lo subió. Le di las gracias por DM y aproveché y le envié la canción y la pista. Él se montó de primera”, narró el joven de 18 años que desde que tenía 14 comenzó a coquetear con el reguetón y la actuación.

La estrategia del novel reguetonero para la colaboración “Un viaje” fue la misma que hizo con su primer sencillo, lo presentó primero en las redes sociales antes de su salida oficial.

Alejo comenzó a coquetear con la música urbana a los 14 años. (Stephanie Rojas)

Desde abril ha lanzado los tema “Deja el misterio” junto a Lil Jou Jou, “Location” con Caleb Calloway y “Un poquito” junto a Young Miko.

Su segundo EP “Full Discoteka” fue lanzado en junio pasado y ahora se dispone a difundir el remix de “Pantysito” con los veteranos artistas Wisin, Yandel, Nicky Jam y Cosculluela. El novel exponente pertenece el sello JUNGL del productor y veterano de la industria, Jaime Cosculluela.

“Soy un nuevo talento y me gusta escribir mis canciones para demostrar mi talento y darme a conocer por ello. No descarto que en el futuro se una otra persona a escribir, pero por lo pronto me toca demostrar lo que hago”, mencionó el joven, cuyo padre es natural de Colombia.

Alejo pertenece a la nueva cepa de exponentes urbanos boricuas y su meta a largo plazo es que “cuando se hable de reguetón esté mi nombre en la historia”.