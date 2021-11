Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, hizo una breve pausa en su gira internacional y visitó nuevamente “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” el pasado viernes. Además de manifestar lo feliz y agradecida que se siente por el respaldo del público a sus conciertos, la exponente colombiana le explicó al presentador y humorista estadounidense el significado de la palabra “bichota” y sorprendió a todos con la noticia de su incursión en la actuación.

Al principio de la conversación, Fallon, quien se ha distinguido por invitar a su espacio televisivo a muchas estrellas de la música latina, le preguntó a Giraldo Navarro qué se sentía tener su propia gira, a lo que la artista respondió emocionada: “Fuimos de vender boletos en teatros a las arenas, ahora, por lo que estoy muy contenta gente, los amo por darme este increíble momento en mi carrera”.

Justo cuando comenzaron a hablar sobre el éxito que ha tenido la gira musical de Karol G en Estados Unidos -vendida en su totalidad- el también actor tuvo curiosidad de saber qué quiere decir “bichota”. Entre risas, la cantante de 30 años exteriorizó que para ella es “una mujer fuerte, que puede con todo”.

La exnovia del exponente boricua Anuel AA, quien se lanzó internacionalmente con la canción “301″ junto con el cantante Reykon en 2012, aprovechó para describir el emocionante momento en que le dijeron que se había ganado un Latin Grammy el pasado jueves, 18 de noviembre.

“Estaba a punto de presentar ‘Bichota’ y por el auricular mi equipo me dijo: ‘Acabas de ganar un Grammy por ‘Bichota’'. Le dije a mi equipo y a la gente y fue increíble”, sostuvo.

Asimismo, la compositora colombiana, cuya carrera está enfocada únicamente en la música, adelantó que estará explorando otra rama de las artes: la actuación. De este modo, según conversó con Fallon, se prepara para comenzar a filmar una serie que llegará a la pantalla a través de Netflix.

“Voy a actuar. Tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar; tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”, añadió la reguetonera.

Karol G no amplió la información sobre su respecto del personaje ni tampoco pronunció el nombre o trama de la producción.

Lo anterior evidencia las palabras que Karol G dijo a principios de año -en febrero- de la posibilidad de coquetear con otras industrias. El detalle lo dio a conocer en “The Rockstar Show, by Nicky Jam”.

“Yo tengo muchos planes que no son la música... no sé, la actuación y, en realidad, yo de actuando me sueño siendo la mala horrible de la película. Siempre me pasa que mis personajes favoritos son el malo porque es del que como todo el mundo se acuerda... ese es el personaje que yo quiero hacer”, manifestó en ese entonces.