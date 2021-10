A horas de subir al escenario la exponente urbana Karol G adelantó hoy una parte de los que será su montaje para su primera gira internacional que presentará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La cantante colombiana arranca hoy, miércoles, su gira “Bichota Tour” en Denver, Colorado. A Puerto Rico llegará el próximo 27 y 28 de noviembre para realizar las dos funciones, ambas, vendidas en solo minutos, demostrando que cuenta con el respaldo del público boricua.

Karol G compartió un video en sus redes sociales a horas de su espectáculo en vivo. Según la artista experimenta nervios, ansiedad, emoción y todavía no cree que arranque una gira internacional en diferentes ciudades. A juzgar por lo mostrado en el video, la producción no ha escatimado en inversión tecnológica para proyectar un espectáculo memorable.

“En serio no tengo palabras para describir lo que han sido estos días de preparación para el tour !!!!! Hoy empezamos y WwoW 🤞🏽 Los nervios, la ansiedad, la emoción , OTRA COSA!!!! Solo espero que sea la experiencia más increíble que puedan vivir todos los que vienen a compartir conmigo en esta gira. No me la creo !!! MI PRIMER FUCKING TOUR OFICIALLLLLLLL 🛑 SOLD OUT!”, escribió la cantante en el calce que acompaña el video.

En entrevista con El Nuevo Día, la cantante reveló el 15 de octubre de este año que era un sueño poder presentarse en en el Coliseo de Puerto Rico como lo hacían los grandes artistas del género a los que admiraba.

“La verdad, te soy súper honesta, yo creo que una de las cosas que yo tenía en mi ‘bucket list’ de vida era hacer el Coliseo de Puerto Rico. Puerto Rico ha significado mucho en el impacto de quién soy yo como persona, en mi estilo de música, en mi estilo de cantar e interpretar, así que tener la oportunidad de hacer estos Choliseos y que la aceptación de la gente haya sido tan increíble y tan impresionante como fue con la venta de boletería, fue probablemente una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida”, expresó Karol G en ese entonces.

Esta semana la voz de “200 Copas” afirmó que el diseñador Roberto Cavalli le diseñó parte del vestuario que utilizaría en la gira de conciertos.