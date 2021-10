Cuando todavía ni imaginaba que estaría recorriendo el mundo con su música, la cantante urbana colombiana Karol G, soñaba con algún día presentarse en el Coliseo de Puerto Rico como lo hacían los grandes artistas del género a los que admiraba.

Era un escenario al que aspiraba llegar, pero que veía como algo lejano. Ese sueño que tuvo desde que comenzó en la música en el 2006 finalmente se hará realidad el próximo 27 y 28 de noviembre cuando se presente con su gira “Bichota Tour”, en el llamado Choliseo. Los boletos para ambas funciones las vendió en solo minutos, demostrando la aceptación que tiene entre el público boricua.

“La verdad, te soy súper honesta, yo creo que una de las cosas que yo tenía en mi ‘bucket list’ de vida era hacer el Coliseo de Puerto Rico. Puerto Rico ha significado mucho en el impacto de quién soy yo como persona, en mi estilo de música, en mi estilo de cantar e interpretar, así que tener la oportunidad de hacer estos Choliseos y que la aceptación de la gente haya sido tan increíble y tan impresionante como fue con la venta de boletería, fue probablemente una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida”, expresó Karol G este viernes en entrevista telefónica.

La colombiana sostuvo que está contando los días, las horas y los minutos para presentarse en la isla y “pasarla brutal”. Dijo que, aunque sus conciertos forman parte de su gira musical, habrá varias sorpresas especiales reservadas solamente para Miami, Puerto Rico y su natal Colombia.

“Es un show diferente al que vamos a estar presentando en el resto del tour para mantener la sorpresa lo más posible que pudiéramos. Pero es un show de un montaje increíble, es algo que yo nunca en mi carrera he hecho, así que es una sorpresa para mí también todo lo que estamos montando, pero te aseguro que será algo espectacular”, adelantó.

La artista sostuvo que, aunque las colaboraciones son características del género urbano, todavía no tiene una lista con invitados, pues es consciente que los fanáticos “se ponen muy tristes cuando hay un artista que está en un concierto y en otro no”. “Estoy siendo bien cuidadosa con eso. Vamos a ver qué pasa para el Choliseo en Puerto Rico. Todavía no tengo una lista de personas a las que voy a llevar, no la tengo en este momento, no sé si lo vamos a hacer o no, pero de pronto pasa una sorpresa o algo bonito que podamos presentar allá”, dijo sin soltar más detalles.

Nacida en la ciudad de Medellín, Karol G se crió con la música urbana de varios exponentes puertorriqueños, como Tego Calderón, Ivy Queen, Wisin & Yandel, Daddy Yankee, Don Omar, incluso Vico C y hasta el fenecido Mexicano. Estas figuras, dijo, fueron las que la inspiraron a hacer la música que hace y las que le demostraron que era posible como latina que su música recorriera el mundo.

“Fueron esos artistas que me dieron una clara visión de, primero, el estilo de música que quería hacer y ver el éxito de esos artistas fue una inspiración de que como latina lo podía lograr porque había artistas latinos que representaban nuestra música en el mundo. Entonces, culturalmente (la música urbana de Puerto Rico) tuvo un impacto muy grande en mi carrera, en lo sueños, en que el Choliseo sea uno de esos escenarios principales que yo quería visitar”, manifestó con evidente emoción al hablar sobre el impacto de los artistas puertorriqueños en su carrera.

Karol G, por otra parte, agradece a figuras como Ivy Queen que abrieron camino para que hoy ella y otras mujeres del género puedan escribir una nueva página en este ritmo, el cual entiende ya no es dominado por hombres.

“Hoy podemos decir que la historia es diferente, que la pregunta no debería ser más qué se siente como mujer estar en un género dominado por hombres, sino que ya la pregunta cambió y es qué se siente como mujeres liderar los charts, porque no soy la única, me siento bien orgullosa de que habemos muchas mujeres representando este género”, sostuvo.

Para la creadora del disco “KG0516″ ya era hora de que la historia cambiara, y se siente orgullosa de formar parte de esta nueva generación de cantantes y compositoras urbanas que están contando las historias desde otro ángulo: el suyo. “Me siento feliz de representar una comunidad entera de mujeres fuertes, de mujeres libres, de mujeres que se expresan sin miedos, sin tabús, con la autoestima arriba. Eso es lo que representa la marca de Karol G como tal y me siento feliz de que los éxitos de mi música hablen por mí y por todas las cosas que yo quiero manifestar y expresar”, puntualizó.

Esa apuesta por la diversidad y la inclusión que rige su propuesta musical es la que precisamente la unió en alianza con la marca Smirnoff, con quien acaba de lanzar una campaña donde invita a las personas a vivir empoderadas, libres, a que acepten su autenticidad y celebren que cualquiera puede ser una “Bichota”.

“Creo que en este momento de redes sociales donde todo el mundo está tratando de tener una vida perfecta y una imagen perfecta para poder encajar, tener esas grandes marcas y esos grandes artistas que te enseñen que eso que te hace diferente te hace más especial y más importante, es muy lindo”, concluyó sobre dicha colaboración con la que estarán apoyando a comunidades en Latinoamérica con un plan por cinco años que contará con inversión de fondos para el desarrollo de programas de diversidad e inclusión.