Si bien la cantante colombiana Karol G ya se ha posicionado en los primeros lugares de popularidad, con temas como “Tusa”, “Bichota” y “Ay Dios mío!”, expresa que es impensable compararse con Shakira, a quien idolatra y todavía es inalcanzable para ella.

“¡No, todavía es Shakira y J. Lo! (grita con euforia), yo creo que para hablar de estar en un nivel como ellas me falta un montón de cosas por hacer, pero un montón, o sea estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas, muchas cosas, digamos que voy por ahí en el camino, pero lo que sé es que para semejantes leyendas me falta un montón de cosas por hacer”, expresa.

La intérprete confiesa que ya intentó contactar con la cantautora de “Ojos así”, “Hips don’t lie”, entre otros, pero no pudo lograr esa colaboración tan soñada.

PUBLICIDAD

“En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento”, señala.

La colombiana indica que también entendió que no todas las colaboraciones se tienen que dar o se tienen que hacer, y que hay cosas que se aprenden a disfrutar desde otro ángulo, desde otro punto de vista.

“Vamos a ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo”, explica.