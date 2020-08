La cantante Karol G atraviesa por una etapa con muchos altibajos. Pese al éxito obtenido por su nuevo tema “Ay, DiOs Mío!” y las nominaciones que ha recibido en diversas premiaciones, la joven artista urbana ha sufrido en su propia piel lo difícil que es superar el coronavirus.

Tras semanas complicadas en las que se mantuvo aislada por la enfermedad, la intérprete de “Mi cama” y “Oasis” ya se encuentra estable y volvió a su hogar en Miami, junto a Anuel AA, donde regresó al someterse a una nueva prueba y dar negativo a COVID-19.

Debido a su confinamiento, la artista colombiana decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo, pero ha querido compensar su ausencia con un sincero mensaje dedicado a sus fans, en el que incluyó un mensaje optimista en medio de la incertidumbre que se vive.

“Solo quería decirles lo agradecida que me siento por tenerlos a ustedes y por su apoyo incondicional en cada paso que doy. Hacen parte de cada uno de mis éxitos. Hoy celebro y agradezco que ese amor que me regalan me ha dado la motivación de todos estos días”, inició Karol G en su mensaje en Instagram.

“Les mando un abrazo porque sé que son tiempos difíciles pero no perdamos la esperanza de que vendrán tiempos mejores. Los quiero mucho”, añadió, junto a una fotografía suya autografiada.

En menos de 24 horas, la publicación ha sobrepasado el millón de ‘likes’ y cuenta con cientos de comentarios con palabras de cariño y aliento para la artista.

Como se recuerda, la reguetonera quiso mantener en secreto que se había contagiado para no preocupar a su familia; sin embargo, la noticia trascendió a los medios y tuvo que salir a hablar de lo sucedido.

“Tuve el COVID, fue súper difícil, súper doloroso. Pero en realidad ya estoy saliendo de él. Hoy me hice otra prueba y espero que salga negativa”, comentó hace dos semanas en un video en vivo de Instagram.