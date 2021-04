La cantante colombiana Karol G y el exponente boricua Anuel AA confirmaron anoche lo que desde hace meses se rumoraba: el fin de su relación sentimental.

Luego de meses de rumores sobre su ruptura sentimental y sin que nadie le preguntara directamente sobre el asunto, ambos artistas urbanos revelaron ayer su separación a través de las redes sociales.

“Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos, la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo. Ella y yo tenemos una relación perfecta. No hay negatividad ni nada de eso... no fue que si las vil noticias que ella estuvo con otro hombre, que yo estuve con otra mujer”, indicó Anuel AA a través de un “live” en Instagram.

“Tomamos nuestro camino cada uno y que Dios la bendiga mucho y que le siga cumpliéndole todos sus sueños y todas sus metas”, añadió el trapero boricua.

En marzo varios medios digitales revelaron que la pareja había terminado su relación tras casi tres años juntos. Lo que se evidenciaba a través de las redes sociales de ambos al no publicar imágenes en conjunto.

Karol G, por su parte, se expresó sobre el fin de la relación y aseguró que todavía ama al intérprete urbano. Sus declaraciones las compartió en un “story” en su Instagram.

“Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es INFINITA. RHLM”, escribió Karol G en en uno de sus stories en el que además reconoció que aceptar la ruptura de la relación ha sido un proceso difícil.

Instagram Karol G

Karol G estuvo de visita hace dos semanas en Puerto Rico para coordinar detalles de su concierto en el 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La artista visitó Viejo San Juan y Culebrita, entre otras lugares de la isla. La voz de “Makinón” concedió varias entrevistas a influencers locales, pero en ninguna se le preguntó directamente sobre su ruptura amorosa con Anuel AA. No fue hasta ayer que ambos artistas hablaron sobre el fin de su relación.

La última foto publicada juntos en sus redes sociales fue la del cumpleaños del exponente urbano en noviembre de 2020.

“Que cumplas 70 mil años más y ojalá todos conmigo”, escribió Karol G, junto a la foto de ambos.

El romance entre Anuel AA y Karol G inició en el 2018, luego de grabar el video de la canción “Culpable”, tema que interpretaron a dueto.

Fue el 17 de noviembre de ese año que Karol G y Anuel AA confirmaron su romance al besarse sobre el escenario, mientras ofrecían un concierto en Nueva York.

La pareja estaba comprometida y tenían planes para casarse en el 2020, según declaraciones de Anuel AA.