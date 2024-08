Kennito grabó una canción con su madre Daniela Droz: “Yo quiero tocar los corazones de la gente”

San Juan - A principios de agosto, El Nuevo Día conversó con el elenco de la pieza teatral “Suelta y soltando: la historia de Daniela Droz” . En aquel entonces, Kenny Efraín Vázquez Droz , hijo de la actriz y del cantante Ken-Y , no podía revelar de qué se trataba su participación especial en el “show”.

“Mi Kennito, mi flaco precioso, te amo con mi vida, bebé. Escuchar un mensaje como este me llena de tanto orgullo, ¿qué madre no lo estaría? Así como lo escucharon, mi hijo tiene una presentación especial en mi ‘show’. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues tendrán que ir para descubrirlo. Ja,ja,ja... Sábado, 17 y domingo, 18 de agosto, Centro de Bellas Artes de Santurce. Ya estamos en los últimos días y los boletos están volando. ¡Consíguelos en ticketera.com !”, sostuvo la “Dama de Hierro” en sus redes sociales.

View this post on Instagram

“Esto el público no lo conoció hasta ahora”, confesó la artista en Abajo y Arriba de El Nuevo Día.

“El año pasado, cuando hice ‘Oasis Empresarial’, yo sentí que hacía falta llevar mi historia (a otros foros) de una manera jocosa y amena. Yo sentía que no había ninguna mujer haciendo contenido sano, tipo ‘stand-up’. El año pasado yo llevé mi historia como tipo testimonio, y vi la reacción de las mujeres, y yo dije ‘no, aquí hace falta, aquí hay un espacio’. Las mujeres necesitan reírse, llorar, vivir como que en una montaña (rusa) de emociones, pero al mismo tiempo hacer introspección y sanar, y ahí surge esto”, contó la locutora a El Nuevo Día.

“Hola, amores, tengo que hacer esta aclaración nuevamente porque hay varias personas preguntándome. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero hay gente que todavía no se ha enterado y es importante que usted sepa que si ya usted compró su boleto para ‘Suelta y soltando’ en Bayamón ya no vamos a estar ahí”, sostuvo.