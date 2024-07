Daniela Droz soltó su dolor y revela el emotivo rostro de la “Dama de Hierro”

“El año pasado, cuando hice ‘Oasis Empresarial’, yo sentí que hacía falta llevar mi historia (a otros foros) de una manera jocosa y amena. Yo sentía que no había ninguna mujer haciendo contenido sano, tipo ‘stand-up’. El año pasado yo llevé mi historia como tipo testimonio, y vi la reacción de las mujeres, y yo dije ‘no, aquí hace falta, aquí hay un espacio’. Las mujeres necesitan reírse, llorar, vivir como que en una montaña (rusa) de emociones, pero al mismo tiempo hacer introspección y sanar, y ahí surge esto”, contó la locutora de 46 años.

“El proceso fue sumamente divertido porque, aunque la historia de Daniela desde el libro y su vida obviamente encierra dolor, encierra situaciones muy complejas y muy difíciles, Daniela no es una mujer sufrida, Daniela es una mujer alegre. Entonces, hablar con ella, compartir con ella, es súper divertido aun hablando de cosas que no dan tanta gracia. Ella es una gran actriz, una gran cantante, una gran conferenciante, pero ella no se cree todavía que hará un ‘stand-up’”, describió el también libretista.