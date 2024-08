“Suelta y soltando: la historia de Daniela Droz” ya no será en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón

“Hola, amores, tengo que hacer esta aclaración nuevamente porque hay varias personas preguntándome. Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero hay gente que todavía no se ha enterado y es importante que usted sepa que si ya usted compró su boleto para ‘Suelta y soltando’ en Bayamón ya no vamos a estar ahí”, comenzó la “Dama de Hierro”.