La modelo Kim Kardashian sorprendió ayer a miles de personas al utilizar un vestido de novia durante el lanzamiento del nuevo álbum de Kanye West en medio del proceso de divorcio de la pareja.

Su aparición en la fiesta del lanzamiento de la producción se dio ante 40,000 invitados en el estadio Soldier Field en Chicago. La integración de Kardashian, como de costumbre, fue una estrategia publicitaria que ha provocado rumores entre los seguidores de los famosos una posible reconciliación.

En febrero de este año la socialité le pidió el divorcio al controvertible rapero. Recientemente se dio a conocer que pareja tramitaba los últimos detalles del divorcio incluyendo la manutención y custodia compartida de sus cuatro hijos. Luego de unos meses sin emitir declaraciones Kardashian explicó en el episodio final del reality show “Keeping up with the Kardashians”, las razones para dejar al artista.

La empresaria dijo que al cumplir 40 años y la pandemia le hicieron ver el cambio que necesitaba en su vida. Kardashian comparó su matrimonio con la relación amorosa de su hermana Khloé Kardashian y el basquetbolista Tristan Thompson.

“Pero después de cumplir 40 años me di cuenta de que no quería un esposo que viviera en un estado completamente diferente. (Viviendo en estados diferentes) es cuando nos llevábamos mejor, pero eso para mí es triste”, dijo en el programa.

A la fiesta del rapero, asistió además la estrella de rock Marilyn Manson.

Durante el evento, no solo se recreó la boda de Kardashian y West, también se dio a conocer una réplica de la casa del rapero durante su infancia.

Para el rapero es la tercera vez que se organiza una fiesta en honor a “Donda”, su décimo álbum de estudio, que lleva el nombre de su difunta madre.