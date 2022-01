“We Don’t Talk About Bruno”, la pegajosa melodía de la banda sonora de la película “Encanto”, logró convertirse en la primera canción de una cinta de Disney en llegar al cuarto puesto de la lista de las 100 mejores de Billboard en más de 26 años.

La canción del álbum “Encanto”, producido por Lin-Manuel Miranda, ha logrado posicionarse en el cuarto puesto a la par del éxito “Can You Feel the Love Tonight” de Elton John, un tema de la popular cinta “The Lion King” (agosto de 1994), y de “Colors of the Wind” de Vanessa Williams, de “Pocahontas” (agosto de 1995).

El tema solo está por detrás de “A Whole New World” de la cinta “Aladdin” (Número 1 una semana, marzo de 1993), superando a la ganadora del Oscar “Let It Go” de la película “Frozen”, que llegó al número 5 en abril de 2014.

PUBLICIDAD

“We Don’t Talk About Bruno”, de Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y Encanto Cast, atrajo la semana pasada 29 millones de reproducciones (hasta 15% más que la anterior) y encabeza las canciones en “streaming” por segunda semana, según datos de Billboard 100.

La película basada en Colombia narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas cuyos miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.

“We Don’t Talk About Bruno” está centrada en el personaje de Bruno, el tío supuestamente desaparecido de la familia.

El álbum “Encanto” lidera la lista Billboard 200 desde la semana pasada, sacando del primer lugar al álbum “30″ de Adele.

“Encanto” se ha convertido en uno de los mayores éxitos animados de taquilla en la era de la pandemia, recaudando 93,1 millones de dólares en Estados Unidos y 22.6 millones a nivel mundial hasta la fecha.