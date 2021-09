La perseverancia es una de las características más importantes que tienen las personas exitosas. En la mayoría de las ocasiones, esto tiene un peso enorme en la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a cualquier traspié o derrota que tengan en la vida. Sin lugar a dudas, la cantante de música urbana Nohemy Águila tiene la perseverancia como uno de sus principales rasgos de personalidad.

Esta puertorriqueña de 27 años poco a poco se va abriendo camino en la industria con un estilo musical muy particular y con una imagen muy bien trabajada que la ha ayudado a llamar la atención tanto de fanáticos, como de productores de televisión y cine.

Esta multifacética artista lanzó el pasado viernes, 17 de septiembre, su más reciente sencillo “Solo quería saber”, un tema en ritmo de reguetón que se sale un poco de lo que está acostumbrada a grabar. “Este es un tema del cual estoy enamorada de verdad, ya que es bien comercial. Es un reguetón más global, ya que a mí me gusta hacer música con la que la gente se pueda identificar”, explicó la cantante quien lanzó su álbum debut “Sin fin” en 2020. “‘Solo quería saber’ es una canción que escribí de una situación que pasé, que tenía algo pendiente con alguien, pero que nunca hablamos claro y no sabía si la relación iba a continuar, si esa persona me extrañaba o no”.

PUBLICIDAD

De igual manera, la puertorriqueña también lanzará el próximo 30 de septiembre el tema “Conoce”, con su amigo LATENIGHTJIGGY. Se trata de una canción en inglés y en español, de la cual grabaron un vídeo recientemente en la calle Loíza. “Estoy súper contenta, porque es una de las primeras colaboraciones que voy a estar lanzando y estoy segura que le va a gustar mucho a los fans. Ya pude ver el vídeo y está bien bueno. Estoy loca de que todo el mundo lo vea también”, explicó la joven, quien jugó baloncesto mientras estaba en la escuela y en la universidad.

Repasa sus inicios

A pesar de que sobresalía muchísimo en el baloncesto y otros deportes cuando era pequeña, Nohemy confiesa que siempre le gustaba cantar, sobre todo en su cuarto o frente al espejo del baño. De hecho, también cantaba en la iglesia y eran momentos en los que se sentía en plenitud. “Uno va creciendo y se va juntando con esas personas que también hacen música, uno va educándose y aprendiendo. La pasión sigue creciendo y uno se enamora más y más de lo que uno hace”, expresó la boricua, quien en la adolescencia se mudó a Estados Unidos.

Fue en ese momento en donde comenzó a escuchar música en inglés de artistas como Chris Brown y Rihanna, de quienes les llamó la atención lo completo que eran sus espectáculos, que incluía bailarines y muchos efectos especiales que aumentaban el entretenimiento. La energía y proyección de artistas como estos, influyó en la manera en que Nohemy se presenta en tarima. Eso sí, siendo latina y puertorriqueña no podía faltar el reguetón mientras crecía, por lo que escuchó muchas canciones de Wisin, Yandel, Jowell y Randy, y Daddy Yankee, entre otros.

PUBLICIDAD

Toda esta amalgama de ritmos y culturas influyeron en el estilo musical de Nohemy, quien gusta mucho de incluir ritmos electrónicos mezclados con lo urbano. “En realidad, me gusta ser un poquito más versátil y no encasillarme en un solo género, aunque cuando escuchas mi música, puedes darte cuenta que tengo influencia de todos lados”, añadió la cantante, quien produce y mezcla toda su música.

Muy pronto, Nohemy hará la apertura del concierto del reguetonero Guaynaa en el Bimini Beach Resort, en Bahamas el 25 de septiembre.”Estoy súper contenta y emocionada con la oportunidad, por abrir el concierto y por la experiencia, ya que es un lugar que no he visitado nunca”, explicó la artista.

Imagen

Algo por lo cual la cantante sobresale es por su imagen, algo que ha mantenido de forma consistente desde hace siete años y que le ha ganado la simpatía del público y varios contratos exclusivos con marcas deportivas como Champion, quienes han acudido a ella para promocionar su ropa y accesorios. Incluso ha participado en campañas promocionales a través de las redes sociales de los audífonos Beats Studio Buds.

De la misma forma, llegó a un acuerdo la red social Twitch para tener su propio canal de vídeos, en el cual la compositora le ofrece a sus fanáticos la oportunidad de que vean otro ángulo del proceso creativo de su trabajo, incluyendo la forma en que compone y crea sus temas musicales.

Actuación

Tan reciente como hace dos años, Nohemy debutó en la televisión en la serie original de YouTube, “Bravas” y de la cual fue una de las protagonistas con el papel de “Roja”. Aunque fue su primera experiencia en la actuación, la artista nacida en Bayamón se sintió sumamente cómoda en el papel, ya que considera que se parecía mucho a cómo es ella en la vida real. “Ese papel no fue mejor porque no podía, serlo, ya que se parecía muchísimo a mí en la vida real, por lo que me lo disfruté demasiado”, explicó Nohemy, quien tomó clases de actuación intensivas antes de comenzar a grabar.

PUBLICIDAD

De la misma forma, la cantante también tuvo a su cargo un papel secundario en la película grabada en Puerto Rico a principios de 2020, “Fight Chick”, una comedia protagonizada por Malin Ackerman, Alec Baldwin y Bella Thorne. Actualmente, Nohemy tiene apalabrado trabajar en una próxima producción cinematográfica de Roselyn Sánchez, la cual tuvo que ponerse en pausa debido a sus compromisos profesionales.