La cantante VF7 se siente como en un sueño, pues aún no puede creer lo que ha ocurrido en su incipiente carrera que comenzó de la mano de sus padres, quienes siguieron tocando puertas para dar a conocer su talento, enfocado en el género urbano.

En días pasados apenas cumplió 14 años y Valeria Fernández ya cuenta con su primer álbum musical titulado “Núcleo”, lanzado el viernes pasado, con 10 temas que fueron de su autoría, enfocados en el amor, desamor y la amistad.

La adolescente, quien eligió las iniciales de su nombre y número favorito para darse a conocer en el mundo musical, gozó de la bendición de productores de renombre como Mr. NaisGai, Chris Jedi, Gaby Music, Dímelo Nino, Dulce Como Candy, Hydro y Baby Dru para ser parte de su primer proyecto musical.

Para VF7 cualquier momento puede resultar oportuno para escribir letras paras sus canciones -algunas explícitas-, y aunque al conversar se muestra un poco introvertida, se transforma con su música en los ritmos de trap, dancehall, R&B, reggaetón clásico y moderno.

Aunque le gustan artistas como Rosalía, Bad Bunny y raperos estadounidenses como Playboi Carti, estableció que no está influenciada por ellos. “No tengo influencia de ningún artista, yo soy bien yo. Mi estilo es diferente, hasta el estilo de ropa que uso. Para mí soy diferente y las personas me lo han dicho. No me parezco a nadie. Soy súper única”, aseguró la artista natural de Cayey, quien grabó el tema que tiene en promoción “Código Secreto” junto al intérprete del género urbano Lunay, a quien considera como un hermano.

A este se le unen otros sencillos que ha lanzado, entre ellos “No le contestes”, del cual ya publicó su video musical, y “No Te Quiero Ver Remix” junto al cantante urbano Jay Wheeler.

VF7 ha colaborado previamente con Rauw Alejandro en “Extrañándote” y con Adexe y Nau en “Aprovecha”, temas que también la han dado conocer en el género urbano, por lo que las ve como parte importante en su vida personal y en su carrera. Siendo ese género dominado por hombres, a la joven intérprete eso no le intimida. Incluso, ni es algo en lo que piensa. Por el contrario, indica que va a posicionar a las mujeres en un nivel más alto.

Mientras disfruta cada uno de sus logros con su primo y mejor amiga, VF7 sigue escribiendo en una libreta los planes que tiene y cómo se visualiza en un futuro. “Voy a llegar lejos, sola con los míos”, manifestó.

“Se me está dando todo. Estoy súper orgullosa y a veces no me doy cuenta de lo que está pasando porque estoy metida en el estudio. Siento como que estoy en un sueño y no lo pienso bien, como que no creo lo que me está pasando. Estoy en un sueño, es súper raro. Y que me pase a los 13 y 14 es como que bien raro, a la vez que importante y me hace feliz”, expresó la intérprete de “Amigos falsos”, tema de su autoría que más le gusta.

Con una actitud determinada y enfocada, la cantante urbana apunta a que no es muy fanática de las redes sociales, pero está consciente que su uso le permite conectar con aquellos a los que siguen su música, a quienes dice tratar como una familia.

En cuanto a los jóvenes que aspiran a hacer una carrera en la música, VF7 les aconseja: “Hay mucha gente que tiene miedo de meterse aquí, quizás por los “haters”, por la gente mala. Pero a mí no me dio miedo, yo ni pensé en eso. Yo seguí metiéndole ahí. Que se metan y no piensen en eso. Que crean en ellos”, concluyó.