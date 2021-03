Las canciones que nunca llegaron a formar parte de sus producciones discográfica, la cantautora puertorriqueña Andrea Cruz las recoge en forma de poesía en su primera publicación, “Lo que no fue canción”. Esta publicación -la primera de la artista- saldrá a la venta el 9 de abril en las librerías y tiendas del país.

El texto contiene 31 escritos de la aiboniteña, quien se ha destacado en la música con dos producciones discográficas. “Lo que no fue canción” -el cual se puede pre-ordenar a través de la página oficial de la cantautora- recoge, según la artista, “esos pensamientos respecto al diario, la femineidad, las luchas cotidianas, el cansancio de vivir, la soledad maestra, las plegarias del cuerpo, las figuras que marcan nuestra existencia, los nombres jamás olvidados, los lugares intocables, los nuevos mundos y la urgencia de que las mujeres ocupemos todos los espacios y sigamos escribiendo”.

Nuevo libro de la cantautora Andrea Cruz

Cruz, quien fue una de las ocho puertorriqueñas en ganar una residencia artística en el reconocido museo de Mass Moca en Boston -la cual completará en verano- busca visitar los estados con esta primera publicación y llevarlo a otros mercados fuera de Puerto Rico.

Con este libro Andrea Cruz muestra ser una artista multidisciplinaria que se desarrolla y expande a través de otros proyectos culturales. Actualmente, la artista forma parte de La Ruta Celestina y La Escena Y, ambos proyectos nacidos tras la llegada de la pandemia del COVID-19 buscando responder a distintas necesidades: la visibilización de la mujer en la gestión cultural, el enfoque y respeto en los patrimonios culturales y naturales edificados, y la descentralización y estigmatización de la música como vocación y profesión.

La compositora ve como complementario seguir acercándose al arte desde la acción y la palabra. “He sentido muchos anhelos e ilusiones que no me permiten descansar. Crear música y cantar es mi base y núcleo para que todo se de, sin embargo, al lado de esa acción me hacía falta recolectar otras vivencias que experimenté con la escritura, por eso este primer intento de publicar lo que no fue canción, un escrito corto que recoge ideas que no llegaron a hacer música pero que aún así me incomodan y veo urgente compartir” añadió la artista en comunicado de prensa.

Cruz, por otro lado, celebra el primer año de su segunda producción discográfica, “Sentir no es del tiempo”, mostrando otra cara de sí misma, tomando voz y cuerpo y compartiendo la alegría de seguir creando aún con la realidad que nos afecta. “Que el silencio nos apoye a la reflexión y a la organización de ideas para poder contar nuestras historias desde donde entendamos que puedan nacer. Tenemos mucho que decir por las que no pudieron contar sus vidas, nos toca abrir camino”, expuso la compositora sobre su necesidad de contar de diversas formas y plataformas.