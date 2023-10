Linda Viera Caballero, conocida a nivel mundial como “La India”, es poseedora de una de las voces más potentes de la música tropical. Anoche, al igual que muchos de sus compatriotas y colegas este 2023, la nacida en Río Piedras celebró un concierto en el Coca-Cola Music Hall para, entre otras cosas, conmemorar su aniversario 40 como cantante.

“La princesa de la salsa”, sin embargo, decidió aprovechar la ocasión para honrar a personas clave en su trayectoria, que inició en el 1985, como parte del grupo latino de estilo libre TKA. Los detalles se hicieron presentes desde que el recinto abrió sus puertas. En las sillas, a lo largo y a lo ancho del espacio, rosas rojas, blancas y fucsias aguardaban por los fanáticos que se dieron cita.

El espectáculo arrancó como si hubiera efectuado en una discoteca, pero de las de antes. Música dance de su “gran amigo”, el DJ Barón López, y un potente y colorido juego de luces se fusionaron a la perfección. Por unos minutos, la audiencia disfrutó de las canciones “Dancing on The Fire” y “Lover Happinness”.

Al igual que la periodista Celimar Adames, quien el pasado 1 de abril abrió el “Saturno World Tour” del exponente urbano Rauw Alejandro, esta noche, le llegó el turno a su excompañero de Wapa Televisión, Julio Rivera Saniel.

El reportero de “Noticentro” se presentó desde el sur del Bronx, en Nueva York, ciudad que vio crecer a La India luego de que sus padres tomaran la decisión de mudarse cuando la ganadora del Premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa era una recién nacida. Tras un breve resumen de la vida de la anfitriona, el comunicador le cedió la parte a la artista.

Vestida con un conjunto plateado “oversize” y un sombrero negro alto, Viera Caballero descendió por unas cortas escaleras ubicadas en el escenario. “Nubes negras”, el éxito lanzado en el 2022, fue el número musical de bienvenida elegido por quien también se formó por un corto período para cantar ópera.

La cantante colombiana Goyo, quien forma parte de la versión original de la canción, llegó hasta el centro de entretenimiento para cantar junto a “la reina”, como nombró a la salsera durante la interpretación.

“Bereliz, ponte de pie”, invitó la compositora a la hermana de Keishla Rodríguez, la joven asesinada por el excampeón de boxeo boricua Félix Verdejo. “Esto es para Keishla. A las mujeres, no se dejen maltratar de los hombres porque hay hombres buenos y ustedes son dignas de ese amor. Gracias, mi gente. Gracias por enseñarme que cuando me fui, nunca me iban a olvidar, y que lo que se va, regresa”, dijo en su mensaje de bienvenida.

Santurce Puerto Rico 28 de Octubre del 2023 MCD Distrito de Convenciones T Mobile concierto de la la cantante La India en el Coca Cola Music Hall Foto por David.villafane@gfrmedia.com David Villafane Ramos (David Villafañe/Staff)

Con este otro homenaje, La India deleitó a sus seguidores con uno de sus éxitos de mayor trascendencia: “Mi mayor venganza”. De más está decir que, el público, en especial las féminas, acompañaron a la diva de la música tropical de principio a fin de la canción.

Con un retrato suyo de fondo para el que utilizaron un filtro de colores brillantes, y un arreglo de rosas rojas y blancas sobre una mesa dorada, Viera Caballero anunció otra dedicatoria. Esta vez, se trató de la canción “Nunca voy a olvidarte”.

Justa Guadalupe, abuela de la exponente de 54 años, fue quien la apodó “La India” debido a sus rasgos oscuros y cabello negro y liso. Ocho bailarines, de igual forma ataviados de plata, acompañaron a quien se presentó por primera vez en concierto en el 1998 con dos funciones totalmente vendidas en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

“Si tú eres mi hombre”, “Estúpida”, “Hielo” y “Sola” provocaron que la artista se creciera y alcanzara los altos registros que la hacen única.

“No sean estúpidas. Mujeres, no lo hagan. Muchas hemos perdido por amor”, aconsejó a las mujeres. Luego, bromeó: “No es que uno quiera. Son las cosas de la vida las que te hacen ser infiel, a lo calladito”.

Luego, invitó al escenario a “un hombre que es como ella”, “humilde y sencillo”, describió. “Con ustedes, ‘El rey de corazones’, Manny Manuel”, mencionó con emoción.

El público se desató cuando ambos artistas se besaron en la boca y comenzaron con un intenso coqueto. Junto al orocoveño, Viera Caballero interpretó “Costumbres”. Al terminar, le encomendó su público al cantante de merengue quien, a su vez, ofreció una excelente vocalización de “Dicen que los hombres”.

La audiencia no aguantó, abandonaron sus asientos y se pusieron a bailar. Mucho habían tardado pues, “La historia de la más que canta”, precisamente, estuvo colmada de los mejores temas de La India.

El siguiente homenaje fu para “La Guarachera de Cuba”, Celia Cruz. La India cantó “La voz de la experiencia”, tema que, originalmente, lanzó junto a su madrina, la fallecida “Reina de la Salsa”. Gracias a esta colaboración, la cubana le dio a Viera Caballero su nombre más largo: “La India, la Princesa de la Salsa”.

Para esta parte, la salsera se cambió a un vestido verde esmeralda y botas negras. “Yerbero moderno”, “Quimbara” y “Bemba colorá”. Este tributo dio paso a más agradecimientos como a las SalSoul, a Z 93 y a la familia Soto.

La fallecida bolerista cubana La Lupe también tuvo su reconocimiento esta noche. “Qué te pedí” y “La gran tirana”, hicieron que la anfitriona se volviera toda sentimientos.

Poco antes de la parte culminante del concierto “La verdadera historia de la más que canta”, la cantante de trova puertorriqueña Victoria Sanabria sorprendió con sus improvisaciones que, a más de uno, según murmuraron, les recordó que la época navideña esta a la vuelta de la esquina.

La India, quien en todo momento evidenció por qué la nombran “la más que canta” se unió a Sanabria en el tema “Soy boricua”. Escucharlas fue motivo para que los presentes se unieran en un coro lleno de amor y orgullo patrio.

Éxitos como “Yo te dejé por loca”, “Sedúceme”, “Qué ganas de no verte nunca más” y “Vivir lo nuestro” formaron parte de la presentación que se extendió por una hora y media en un recinto lleno tatal, tanto en su interior como en el exterior, donde se celebraban múltiples eventos por el Día de Halloween.

Uno de los momentos más emotivos e importantes de la vela ocurrió casi al finalizar el concierto. La India invitó a la tarima al productor y pianista estadounidense, Sergio George, precisamente, en un “show” que enfatizó el tema del feminismo.

Cabe mencionar que el músico fue quien produjo “Dicen que soy”, un disco que es considerado uno de los más exitosos de la carrera de Viera Caballero. Para este proyecto, George escogió canciones para concienciar sobre el feminismo.

Con este espectáculo, como bien dijo la cantante, no necesita ningún título para validar su lugar en la historia de la música tropical. La India demostró -una vez más- que es una de las exponentes femeninas que mejor representa al género de la salsa en todo el mundo.