En un gran salón de ensayos, comienza la música a sonar. Dos mujeres están paradas en el centro, micrófonos en mano, esperando la señal musical que les dejará saber cuando comenzar. El ritmo de una balada modernizada comienza a correr por el salón y Elysanij, con su cabello corto pintado de verde intenso da voz melodiosa a los primeros versos, mientras La India, con su pelo oculto bajo un turbante, la observa con detenimiento.

Bésame, pronto va a amanecer.

Abrázame, no hay más tiempo que perder.

Excítame con tus besos de miel.

Sedúceme…

Una voz de poder incalculable entra en la segunda estrofa y domina cada palabra como solo ella sabe hacerlo. Se lleva la mano al pecho y cierra los ojos, mientras inyecta en la canción el mismo sentimiento que la hizo una estrella hace varias décadas.

Mírame.

Quiero ver en tu mirada

la pasión, sentir que tú me amas.

Piel a piel, nos hundimos en las llamas.

Sedúceme…

Ambas mujeres entonces suben sus micrófonos a los labios y cantan a dos voces el coro que le brinda cohesión a sus estilos distintivos.

Sé que mañana no estarás.

Y aunque me duela, tú te vas.

Cerca o lejos me extrañarás,

y el amor viene y se va,

viviremos el momento.

Sedúceme…

La potencia de ambas voces parece sacudir el salón en el que solo aparentan habitar las dos cantantes. Al terminar el ensayo, la mayor de las cantoras le da un fuerte abrazo a su colega. “Bello, tú eres una cosa bella”, le dice La India a Elysanij con lágrimas en sus ojos. “Eso pasa una sola vez en la vida, que un ensayo salga casi perfecto de la primera”, dice, y se aparta brevemente a secar las lágrimas en sus ojos.

Las artistas se expresaron felices de poder colaborar. (David Villafañe Ramos)

Así, dos cantantes de dos generaciones vastamente distintas, han trazado un puente de apoyo y cariño fundamentado en el poder de la música. De cara a su primer concierto en Puerto Rico este sábado en el Coca-Cola Music Hall, la cantante urbana Elysanij, cuyo nombre real es Janielys Maldonado Pérez, compartió este íntimo momento con quien cita como una de sus inspiraciones musicales.

El encuentro llevaba algún tiempo en los sueños de ambas. Se comunicaban frecuentemente por redes sociales y tenían a varias personas conocidas en común. Un día, Elysanij decidió probar su suerte e invitó a La India a formar parte de su concierto y esta, sin pensarlo, le respondió que sí.

“Me encanta mucho su voz. Tiene colores totalmente diferentes y una afinación que nace en su corazón”, dice La India mientras pone su dedo índice sobre el pecho de la joven. “Esas son las cosas son las que me impresionan a mí. Si le vas a meter, le tienes que meter monte adentro y ella tiene eso y mucho más”.

“Crecí escuchándola, mami ponía su música, desde su álbum ‘Hielo’”, explica Elysanij, generando una risa en su compañera de tarima. “Siempre he escuchado de La India, siempre ha sido un sueño de artista, en mis metas, poder lograr conocerla. Por primera vez poder compartir tarima con una de las grandes es increíble. Para mí es un honor que ella haya dicho que sí”.

Desde el primer momento en que la escuchó, La India pudo detectar que allí había algo especial. Y así lo confirma con este ensayo. “Ella me puede quitar el micrófono, ella tiene eso. Yo digo, ‘okay, no tengo que cantar con Eli’. Y ella puede llegar a esas notas, no me preguntes cómo, pero puede llegar. Y a eso se le llaman dones, cuando Dios da ese regalo para poder cantar”, dice la veterana.

Sobre su concierto, Elysanij se mostró motivada y lista para dejarlo todo sobre la tarima junto a La India y a sus demás artistas invitados. (David Villafañe Ramos)

Elysanij, aunque tiene 27 años, parece una niña nerviosa mientras escucha a uno de sus ídolos elogiar su talento. “Yo vivo agradecida porque en vida puedo disfrutar algo que realmente amo, que puedo identificar que llegue al mundo para esto”, responde.

Pero el camino del artista no siempre es fácil, y de eso sabe La India. Sin embargo, a pesar de esas dificultades, el potencial que ve en la chica es lo suficientemente grande como para creer que saldrá adelante siempre. “Yo creo que ella entiende, más o menos, el camino del amor, el sacrificio. Ella lo quiere hacer y esta en ella poder hacerlo. Yo lo único que quiero es escucharla, seguir admirándola y apoyando cada etapa de su carrera, porque yo sé que la va a llevar a otros niveles”.

“Lo van a disfrutar, que lo van a disfrutar muchísimo, van a poder apreciar lo que ha sido de mi evolución, de mi desarrollo como artista profesional y como humana. También van a poder ser parte y vivir de muy cerca esa transición desde el 2016 a este año, lo que ha sido de mi crecimiento. Van a poder escuchar de mis dulces melodías, de mis rudas melodías, de todos esos éxitos que salieron en algún momento, desde que estoy arriesgándome hasta que me cogieran la composición”, dice con emoción en la voz mientras la maestra la observa con dulzura y le dice:

“I love you, ma’”.