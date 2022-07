Desde que comenzó el 2022, la cantante de salsa puertorriqueña, La India, no ha parado de reservar fechas en su agenda artística y personal. Sin embargo, son sus próximas dos presentaciones las que tienen a la siete veces ganadora de un premio Billboard llena de alegría y entusiasmo.

Linda Bell Viera Caballero, nombre de pila de la intérprete, conversó durante la mañana de ayer con este medio a través de una llamada telefónica. Antes de ir al detalle de los festivales donde expondrá su ritmo, expresó que se sentía “relajada”, pues estaba estrenando un espacio para vivir en el municipio de Guaynabo.

Al mismo tiempo, quien le ha dado voz a los éxitos “Mi mayor venganza” y “Nos queremos”, afirmó que está lista para presentarse en uno de los escenarios, según describió, más importantes. La India hacía referencia al Aniversario de la Salsa 2022 de la emisora radial SalSoul que se celebrará el próximo 7 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn.

“Para mí es un gran orgullo poder participar en un festival tan importante de una cadena radial que ha sido como una familia para mí, de la cual yo me siento muy orgullosa y agradecida a través de los años que hemos vivido juntos. Cuando me llamaron este año yo estaba contentísima”, comentó la cantante de 53 años.

Además de un encuentro con el público que la ha seguido fiel durante toda su trayectoria, quien inició su carrera en las artes como modelo a los 14 años, sostuvo, es la “ocasión ideal” para volver a ver a sus colegas, a quienes considera hermanos. El Aniversario de la Salsa 2022 también contará con la participación de artistas como Gerardo Rivas, Charlie Aponte y su orquesta, David Pabón y Pedro Brull.

“Vamos a poner al público a gozar bien sabroso”, exclamó.

La India comentó que durante el período de la pandemia del COVID-19 se ha cuidado “más de la cuenta” por sus condiciones de asma y diabetes. Sin embargo, sus ganas de recuperar el tiempo perdido por la emergencia global son más grandes y, según sus médicos se lo permiten, sigue sumando compromisos al año.

“Luego del Aniversario de la Salsa estaré por Colombia celebrando mi trayectoria. Iré al Festival de la Salsa en Medellín y Colombia. Desde que empezó el 2022 me he dado cuenta que la gente va a todo y se lo goza todo, así que espero que esta vez no sea la excepción”, dijo con optimismo.

A pesar de que podrá montarse en un avión para asistir al Aniversario de la Salsa, quien cuenta con más de 15 producciones discográficas lamentó no poder ir a Cali, Colombia donde también acostumbra a presentarse continuamente. De igual forma, La India confía en los “tiempos perfectos” y planea cumplir con este pendiente en un momento no distante.

Agradecida con las nuevas generaciones

Al igual que muchos, La India lamenta profundamente la pérdida de grandes salseros los últimos tres años. Al mismo tiempo comentó que “su música se mantiene viva y celebra”. En esa línea, la salsera boricua dijo que se siente agradecida por los nuevos talentos que se están destacando en el género.

“Lo bueno es que tenemos generaciones haciendo cosas maravillosas como lo hice yo y como lo hizo Marc. Es importante que el género se mantenga fresco y renovado con talentos nuevos que vamos a seguir recibiendo con los brazos abiertos”, agregó.

Antes de despedirse, La India, quien reveló que durante los días de semana le gusta “levantarse un poquito más tarde”, enfatizó e invitó a los puertorriqueños a apoyar el Aniversario de la Salsa 2022. Según la exponente, después de la peor parte de la pandemia, “es cuando más los artistas necesitan el apoyo del público”.