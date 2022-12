CIUDAD DE MÉXICO - La alarma despierta todos los días a Edna Aguilar con la canción ‘120′, de Bad Bunny.

Edna tiene 21 años. Acaba de terminar sus estudios universitarios en trabajo social. Le toca entrar en breve al complicado mundo laboral de las metrópolis latinoamericanas, como la de su Ciudad de México. El futuro es, cuando menos, borrascoso. La joven dice que la idea de que de la educación se pasa directo al mejor trabajo “es un cuento de hadas que no funciona”. Está clarísima, pues, en que no la tiene fácil.

Pero empezar cada día con la voz de Bad Bunny susurrándole, entre algunas otras cosas que no se no pueden publicar en este periódico “¿bajarle yo?, nah, nunca se me va a ocurrir, no, Bad Bunny en una pista é un Bugatti en un carril, uh, juh, ya salió el sol y no quiero dormir”, en su cadencia de fama global, le devuelve la alegría, la energía y la fe en sus posibilidades de triunfar en la vida.

PUBLICIDAD

“Nunca me doy por vencida. Algo que nunca se me pasa por la cabeza es rendirme. Es mi última opción. No hay manera de que yo me dé por vencida antes de haber agotado todas las posibilidades de triunfar”, dijo la joven, entrevistada en la fila de uno de los dos multitudinarios conciertos ofrecidos por el archifamoso artista puertorriqueño este fin de semana en el monumental Estadio Azteca.

“Bad Bunny es un tipazo en sus letras. Más allá de lo más vulgar que pudiera cantar, tiene muchas letras que te transportan a otro mundo, que te tratan de dar un mensaje más profundo. Me gusta poner atención y no dejarme llevar por lo que otros dicen”, agregó la joven.

Bad Bunny en concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. (Eduardo Verdugo)

El descomunal éxito de Bad Bunny, que el sábado por la noche termina en esta ciudad la gira más exitosa para un artista de cualquier nacionalidad este año en el mundo, que llevó a presentarse ante más de dos millones de personas y a generar ingresos estimados por la revista Billboard en $373 millones, no ha sido nunca fácil de explicar.

En su propuesta hay canciones y ritmos pegajosos, arreglos arriesgados, cruces entre géneros y subgéneros, una voz distinta de cualquier otra, fiesta, vacilón, perreo y, por supuesto, un muchacho carismático y físicamente atractivo. En Puerto Rico, su éxito ha sido explicado a veces, además, por la similitud entre su trasfondo y experiencias de clase media clásica y el de la mayoría de sus fans, por la manera fresca y directa en que ha abordado nuestros problemas de siempre, y por su lírica cantada en la jerga más boricua imaginable.

PUBLICIDAD

“Bad Bunny es un artista genuino que decidió no seguir las reglas de la industria, el patrón tradicional. Conectó con esta generación porque no sigue patrones y, como él ha dicho, hace lo que le da la gana”, dijo Helga García, veterana comunicadora, periodista de entretenimiento y quien ha trabajado con, entre otros artistas, Ricky Martin, otro ídolo global puertorriqueño.

Pero, entrevistas este fin de semana con múltiples fans suyos en esta ciudad apuntan a que su arraigo mucho más allá de la isla tiene que ver también con cómo aborda, en el estilo único de los artistas urbanos, temas universales que, a menudo enterrados en medio del lenguaje soez del que muchos adultos no pueden pasar, están presentes en sus canciones, como la esperanza ante los desafíos de la vida, de la búsqueda de la fuerza interna para navegar sociedades hostiles y la autoestima.

Ese es el caso de Edna Aguilar y también el de Danamía Aguilar (no tienen relación), de 17 años, quien también vio a Bad Bunny este fin de semana en el Estadio Azteca. Danamía contó a El Nuevo Día que, hasta que conoció a Bad Bunny, era insegura, tímida, retraída y estaba siempre pensando en qué pensarían otras personas de su apariencia y de sus ideas.

“Su música me liberó. Me contagió e hizo que yo me liberara a ser yo misma, que es lo que él siempre dice, que tenemos que ser nosotros mismos, sin importar lo que digan los demás. Todo eso como que animó. Antes pensaba mucho en lo que dirían los demás. Agarraba los estereotipos de otras personas para pertenecer a un grupo. Y con lo que habla Bad Bunny decidí ser como yo quiera. Puedo escuchar cualquier cosa de él y mi humor cambia, mis emociones cambian”, sostuvo la joven.

PUBLICIDAD

/

Su madre, Marcela Cárdenas, quien la acompañaba en la fila, pero no entró al concierto, confirma el cambio. Como muchos adultos, ella no cree entender del todo a Bad Bunny, pero le agradece el cambio que provocó en su hija. “No es la mejor voz del mundo, pero tiene un sentimiento, una forma de decir las cosas, que hasta yo me enamoro de él. Yo amo a mi yerno Bad Bunny porque me cambió totalmente a mi hija, para bien”, dijo Marcela.

Otros entrevistados dijeron que perciben a Bad Bunny como un artista de brazos abiertos, alejado de la retórica confrontacional que distingue a muchos del género urbano, con el que se sienten en paz y a gusto y en el que no hay rechazo a ninguna forma de ser ni de verse. “Yo siento que me transmite mucha paz, mucha felicidad”, dijo Adri Cortés, una joven de 17 años que, en honor a Bad Bunny se tatuó la imagen de un conejo.

Luis Rey Vargas, de 28 años, dijo que Bad Bunny “es un reguetonero que no tira hate para los demás en el género que colabora y que no se enfrasca en ese tipo de dinámicas”. Rechaza, igual, que el boricua degrade a las mujeres y recordó la canción Andrea, una de cuyas líneas dice: “Ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten, que cuando compre pan, no la piten, que no le pregunten qué hizo ayer, que le den respeto y nunca se lo quiten”.

PUBLICIDAD

Luis escucha esa canción y piensa en las mujeres con las que vive: su abuela, su madre y su hermana. “Es como que, aquí están las mujeres, respétenlas. Y marca una pauta diferente entre muchos reguetoneros, que no todo es perrear y ofender a la mujer. Yo no creo que él degrada a las mujeres. Al contrario”, sostuvo Luis.

Luis Moreno de Cervantes, de 17 años, quien viajó cuatro horas en carro con su madre para ver el concierto del viernes, dijo que Bad Bunny es el primer artista con el que se identifica plenamente y que su conexión es tal que lo siente como un amigo.

“Lo que lo hace diferente de todos los artistas es que hay una conexión con el público. Sientes que lo conoces. No se siente como alguien inalcanzable, no se siente como alguien falso, se siente como alguien que conoces. Esa es la cuestión que yo siento con Bad Bunny, como si tuviera una amistad”, dijo el joven. “Es el artista del que me voy a acordar toda la vida que seguí de joven”, agregó.