Aunque sin fecha precisa para sus lanzamientos, 2021 será el año de los esperados regresos de Adele y de Rihanna después de cinco años tras sus últimos trabajos discográficos. Mientras, ya está confirmado que en enero llega “Certified Lover Boy”, el sexto álbum de estudio de Drake, uno de los artistas más exitosos de la última década.

Tras un largo descanso, la británica Adele está de vuelta a la escena musical, y aunque a principios de 2020 la propia artista anunció que su cuarto álbum se publicaría en septiembre, el lanzamiento se ha retrasado hasta 2021, convirtiéndolo sin duda en uno de los trabajos más esperados del nuevo año, ya que han pasado más de cinco desde ’25′, el último disco publicado por la londinense.

Su participación como anfitriona del célebre programa televisivo estadounidense “Saturday Night Live”, a finales de octubre, hacía presagiar el lanzamiento de su disco, pero Adele explicó en su monólogo que el “álbum no está terminado”, y posteriormente pidió paciencia en sus redes sociales hasta el nuevo año.

El regreso de la ganadora de 15 premios Grammy y un Oscar no es el único que levanta expectación: Rihanna, otra de las grandes divas del pop de los últimos años, lanzará próximamente su noveno álbum, después de cinco años tras la publicación de su disco “Anti”, a comienzos de 2016.

Aunque tampoco hay fecha definitiva para su publicación, ni se conoce el título de su próximo trabajo, Rihanna sí ha confesado que lleva meses trabajando “a destajo” en su noveno álbum.

“No quiero que mis discos se entiendan como si fueran temáticos. No hay reglas. No hay formato. Simplemente es buena música y cuando me emocione, lo lanzaré”, decía en una entrevista con la edición británica de la revista Vogue.

Billie Eilish ha estado preparando su segundo álbum. EFE/EPA/VICKIE FLORES (VICKIE FLORES)

En esa línea, Billie Eilish, la gran revelación musical de los últimos tiempos y gran ganadora de la última edición de los premios Grammy, en la que fue la artista más joven en estar nominada en las cuatro categorías principales y se los llevó todos, además de otro al mejor álbum pop vocal , ha estado preparando su segundo álbum después del éxito de “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’.

Lo ha hecho con su hermano, Finneas O’Connell, como productor, quien ha anunciado que el segundo disco de Billie Eilish no se publicará hasta que no se haya superado la pandemia de COVID-19, dejando la puerta abierta a que sea en 2021 o más tarde.

En los últimos meses la artista ha lanzado los temas “No Time to Die”, para la banda sonora de próxima entrega de James Bond, “My Future” y “Therefore I am”.

La estadounidense Lana del Rey, durante su actuación en 2019 en el Festival Internacional de Benicàssim (España). EFE/ Domenech Castelló (Domenech Castelló)

EL NUEVO ÁLBUM DE LANA DEL REY

Para lo que sí hay fecha es para el debut como directora de cine de la australiana Sia, creadora de la película musical “Music” que, después de verse pospuesta por la pandemia, se estrenará en cines el próximo año, y el 12 de febrero se lanzará el álbum del mismo título, noveno de la carrera musical de la polifacética artista, cuyo último disco fue el navideño “Everyday is Christmas” (2017).

El año comenzará con el lanzamiento de “Certified Lover Boy”, el nuevo trabajo del canadiense Drake, uno de los artistas de mayor éxito de la última década: desde su debut con “Thank me Later”, en 2010, ha cosechado ventas millonarias de todos sus álbumes y tiene el récord de reproducciones en Spotify, plataforma en la que sumó más de 28,000 millones de “streamings” hasta finales de 2019.

En “Certified Lover Boy”, sexto álbum de estudio del cantante canadiense, Drake incluirá temas como “Not Around”, que el artista presentó a través de las redes sociales, aunque aún no ha sido publicado, o el single “Laugh Now Cry Later”, lanzado el pasado mes de agosto en colaboración con Lil Durk.

Después de meses de retraso durante todo 2020 debido a la pandemia, la artista Lana del Rey lanzará por fin el próximo mes de marzo su séptimo álbum de estudio, “Chemtrails Over The Country Club”, un disco precedido por el éxito del aplaudido “Norman Fucking Rockwell” (2019) y que contará con canciones como “Let Me Love You Like a Woman”, primer anticipo del disco.

La cantante chilena Mon Laferte se apresta a lanzar un álbum inspirado en la música mexicana, país donde reside. EFE/Sáshenka Gutiérrez (Sashenka Gutierrez)

EL ÁLBUM “MEXICANO” DE MON LAFERTE

En febrero llegará ‘Medicine at Midnight’, décimo álbum de estudio de la banda estadounidense de rock Foo Fighters , cuyo primer sencillo es la canción “Shame Shame”, a la que acompañarán en el disco los temas “Making a Fire”, “Cloudspotter’, ‘Waiting on a War’, ‘No Son of Mine”, “Holding Poison”, “Chaising Birds” y “Love Dies Young”.

Por su parte, la banda The Killers, que el pasado agosto publicó su sexto álbum, “Imploding the Mirage”, anunció pocos días después estar inmersos en su séptimo trabajo que, según anunció el vocalista de la formación, Brandon Flowers, saldrá al mercado unos diez meses después que su último trabajo.

La chilena Mon Laferte prepara para 2021 su próximo trabajo discográfico, un álbum en el que se adentra en la música de México, país en el que reside desde hace más de una década.

“Después de tantos estoy presentando mi primer disco de folclore mexicano, el álbum viene en ese sentido, aunque no necesariamente todo con mariachi; también hay banda del norte y banda del sur, porque me llama mucho la atención, y muchos otros sonidos”, ha explicado la artista.

EFE / Miriam Soto