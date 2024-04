La nueva vida de los reguetoneros cristianos: “Se acabó el baile, se acabó el ‘party’”

Cristo salvó a Voltio del suicidio

“Cristo me sacó del suicidio, de las pastillas, de la marihuana, el alcohol, restauró mi matrimonio. Muchas veces estuve al borde de la muerte y el Señor me salvó, me cuidó”, abundó Ramos, previo a una reciente prédica en Puerto Rico.

“Tú no ves a Héctor con una predicación más (sino) como un método de Dios salvarte”, dijo ‘El Father’ en la plaza pública de Canóvanas, donde relató ante unas 150 personas que la música no le aportó felicidad pese a darle “fama, dinero y poder”.

Gocho cambió “un mensaje de destrucción a uno de fe”

En esa misma línea se expresó Farruko, quien en un concierto en 2022 rechazó el mensaje de algunos de sus temas, en concreto el que incita a las drogas de su éxito ‘Pepas’: “Yo no me siento orgulloso de eso ¡Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño! Y hoy me paro a decirles que me perdonen como ser humano”, rogó.