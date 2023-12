Hace dos años el exponente urbano Farruko dio un paso trascendental, tanto para su carrera como su vida personal. Levantó sus manos, y pidió perdón al mundo por el contenido de sus canciones, específicamente por el éxito más importante de su carrera “Pepas” y cambió sus letras a unas con “propósito”. Ahora, agradece que “otro grande” del género, Daddy Yankee, se une a las filas y haya decidido darle un nuevo rumbo a su vida luego de 30 años de carrera.

“Me enorgullece que pude inspirar con mi paso, a pesar de que tuve que coger mis golpes. En cierto punto, también él tuvo que haber visto y decir: ‘deja ver cómo yo mejoro esto para no pasar por lo que paso el brother’”, comentó emocionado en entrevista con El Nuevo Día.

“¿Te esperabas lo de Yankee?”, preguntó este medio.

“No”, respondió rápidamente el intérprete de “Pasa_je_ro”.

El pasado 3 de diciembre, la voz del éxito “Gasolina” sorprendió al mundo del espectáculo cuando, en el que ha dicho será su último concierto, anunció que dedicará el resto de su vida a predicar la palabra de Cristo.

PUBLICIDAD

“A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo que él es el camino, la verdad y la vida”, dijo el artista puertorriqueño desde el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot antes de que decenas de drones iluminaran el cielo a las afueras del “venue” el con el mensaje “Cristo te ama”.

Según reveló Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila de Farruko, antes de conocer la noticia del “Big Boss” llegó a pensar que quizás, nadie más del género urbano, se atrevería a dar el paso y servir al “reino de Dios”. “Para serte honesto, en cierto punto llegué a perder la esperanza de que viniera otro, y otro grande. Y no por el hecho de que Dios no lo pudiera hacer, o no pudiera pasar, sino por el mar de críticas y la manera en la que se me trató y se mal interpretó mi conversión”.

“Yo decía ‘wow, ninguna otra persona famosa, viendo lo mío, va a querer pasar por eso’. Porque fue bien fuerte”, recordó el cantante, quien reembolsó a sus fanáticos el dinero de su gira de concierto, tras quejas de que “pagaron por ver a Farruko, no a Carlos”.

/

La conversión de Farruko fue anunciada en la arena del equipo de baloncesto Heat de Miami. “Yo me creía mi propia mentira. Porque mi canción estaba número uno, yo no sabía el mensaje que yo estaba dando, que le decía a la gente ‘tómate una pastilla para que seas feliz’. ¿Y sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. ¡Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño!... Y hoy me paro, como un varón, a decirles que me perdonen como ser humano”, expresó en aquel momento.

PUBLICIDAD

“Dios es un ser justo, me permitió lo malo y lo bueno y quiere utilizarme como instrumento para todo aquel que quizá tiene muchas dudas. Se trata de un testimonio real. Un mensaje de luz entre medio de las tinieblas”, agregó.

Ahora, con la llegada de su colega, asegura sentirse feliz, pues se trata de “otro grande y alguien que yo he admirado toda la vida. Es una bendición”.

Por último, exhortó a otros artistas del género a redirigir sus mensajes: “No se trata de religiosidad, ni meterte en otro personaje. Se trata de usar la influencia que Dios te ha regalado, de llegarle a tantos corazones, e influir a tantas personas, usarla para bien y servir”.