Luego de ocho años de pausa, el cantante y productor Gocho vuelve a lanzarse al ruedo musical con una producción propia, que califica como la más importante de su carrera. Desde aquel entonces, no es el mismo, como alude el título de su nuevo proyecto musical, pues ha habido una transformación en él.

Aunque tal vez lo vean que continúa vistiendo igual, que quizás lleva el mismo recorte y que habla de manera parecida, asegura que su cambio no necesariamente se nota a simple vista, pues se trata de una transformación en su interior, por lo que atestigua ser “víctima y testigo del amor y la transformación de Dios”.

“Luego de muchos años de éxito, en el 2016 con tema número uno en vivo, yo desaparecí. La realidad es que yo no lo planeé, no estaba en mis metas personales, no estaba en mi corazón hacerlo y ni siquiera estaba preparado para decirle adiós a la música o tomar una pausa de ocho años. Pero, en mayo 17 del 2015 yo tuve un encuentro con Dios y desde ese día no pude pensar igual”, compartió el compositor invadido por la emoción mientras contuvo el llanto.

Desde entonces, no sintió escribir las mismas canciones ni que era la misma persona. De alguna manera, entendió que algo había sucedido en él y que ya sus pensamientos y acciones iban en otra dirección, por lo que quiso tomarse un tiempo para entender lo que estaba viviendo y entendiendo su encuentro con Dios.

“Aunque no entendí todo al principio, era difícil negar que algo había ocurrido, que Dios había cambiado mi casa por un hogar, un matrimonio roto por una familia, me había dado un propósito y una misión nueva y, de paso, me regaló estas canciones que hoy quiero compartir con ustedes. Cada una de ellas forma parte de ese proceso de transformación de mi vida que aún no ha terminado, pero que nunca se detendrá, porque lo que Dios comienza, lo termina”, dijo en referencia a los seis temas que compone el EP, que lanza oficialmente mañana, 31 de mayo y al que tituló “No soy el mismo”.

Conocido además como “El Lápiz de Platino”, a nivel musical explicó que este proyecto motivado por el cristianismo, viene siendo la primera parte de lo que será un álbum musical, en el que no se desconecta de su esencia, manteniéndose en el género urbano, fusionando y añadiendo elementos, con líricas que van motivadas a que quienes las escuchen, conozcan a Dios. Cada uno de los temas estará acompañado de sus respectivos videos musicales.

“No vengo a pelear en contra de lo que se hace como música, sino que quiero traer una alternativa también a la juventud, que vean que pueden pasarla bien y disfrutar con una música que el contenido no es destructivo”, explicó el artista, cuyo nombre es José A. Torres y, quien contó con colaboraciones de otros colegas que son un referente en la música urbana cristiana, tales como: Álex El Zurdo y Funky.

Asimismo, contó con las colaboraciones de Jay Kalyl, Onell Díaz y Farruko, con quien promociona el más reciente tema “Mi Mejor Canción”, una lírica inspirada en el amor, la cual Gocho dedicó no solo a su esposa, sino a todas esas personas a quienes sentía y necesitaba pedirles perdón.

“Una de las personas que más lastimé en mi vida pasada fue a mi esposa y decidí escribirle esta canción donde no solamente quería expresar el perdón hacia ella, sino honrarla por haber insistido en nuestra relación, en nuestra familia, en nuestros hijos, y que en las manos de Dios ya no tenemos una casa grande. Ahora tenemos un lindo hogar, no tenemos ahora un matrimonio de apariencia en las redes sociales, tenemos una familia, donde el centro de nuestra vida es Jesús”, añadió.

Música con la que no impone su fe

Mientras deja establecido que ha sido un largo camino para llegar a este lanzamiento, el productor se sentía contento y emocionado. Algunos de sus temas se han comenzado a difundir, como “Solución”, que viene sonando fuertemente en la radio, incluyendo a las emisoras seculares.

“Yo no hago música exclusiva para la Iglesia. Yo soy un cantante de música cristiana, pero mi interés es llevar mi música al mundo entero. Mi interés es que a la música cristiana se le dé el lugar que merece. Creo que nosotros tenemos el mismo talento que tiene cualquier persona que hace música a nivel mundial, pero no tenemos la misma exposición, no tenemos los mismos recursos, no tenemos las mismas plataforma y de muchas maneras se nos hace imposible quizás hacer una promoción al ivel que lo hacen otro tipos de artistas por las dificultades que presenta el hecho de simplemente pararte en un micrófono y decir soy cristiano”, expresó durante una sesión para los medios de comunicación para escuchar los seis temas.

El compositor de innumeables temas para diferentes artistas, que han ganado popularidad y han sido galardonados, deja claro que en esta etapa de su vida no trata de imponerle su fe a nadie, solo quiere mostrar su experiencia, presentarle su fe a quienes lo escuchan y construir. “Gozo”, “Me enseñaste” y “Hablaré” conforman el grupo de los temas, incluyendo además “Soledad”, que toca el problema de la depresión.

“Atravesé por muchos años por ataques de pánico, a raíz de una situación, que lograron desaparecer, pero era algo que estaba descontrolado, a tal punto de que no salía de mi casa. Viví un proceso de depresión y no fue hasta ese encuentro con Dios que al fin pude ser libre de esa pesadilla que me arropó por tantos años. La gente no me creía, se burlaba de mí, fui 50 veces al hospital pensando que me estaba muriendo. Hoy día es un tema más común, pero siempre asumían otras cosas, como que estaba bajo influencia de las drogas. Llevo muchos años ya sin vivir un episodio de esos”, agregó.