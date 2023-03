Cuando se habla de la historia y de los inicios de lo que hoy se conoce como el reguetón y el género urbano, sin duda una de las figuras importantes e influyentes de ese momento fue el productor musical y cantautor José Ángel Torres, mejor conocido como “Gocho”. Este puertorriqueño, criado en Metrópolis, en Carolina, fue el cerebro creativo detrás del álbum “MVP Vol. 1″, donde se dieron a conocer legendarias figuras del género, como Zion y Lennox, Ángel y Khriz, así como un joven Don Omar, quien interpretó uno de sus temas más populares, “Dale Don Dale”.

Luego de una larga y fructífera carrera, que incluyó su incursión como cantante de reguetón, hace cerca de ocho años, el talentoso artista recibió el llamado de Dios para dejar atrás el camino que llevaba su vida y comenzar un periodo dedicado al cristianismo. Fue así que por cinco años fungió como pastor en la iglesia Casa de Oración Pan de Vida, en Carolina, y desde hace casi tres años pastorea el último domingo de cada mes en la iglesia Horizon West Community Church, en Winter Garden, en Florida, donde vive con su esposa y sus tres hijos.

Desde hace muchos meses, Gocho lleva trabajando en un nuevo proyecto musical cristiano, en el cual es la figura central como cantante, productor y compositor, y que llevará de nombre “No soy el mismo”. “Ya el álbum está prácticamente terminado. Se compone de 12 canciones, pero lo dividimos en dos EP que tiene seis canciones cada uno”, explicó el artista, quien detalló que ya se han grabado ocho de los 12 videos y cada canción tendrá un vídeo.

El tema “Solución”, que canta junto al exponente de música urbana cristiana, el puertorriqueño Luis Raúl Marrero Cosme, conocido como “Funky”, se estrenó el 3 de marzo, con la intención de sacar un nuevo sencillo cada 30 días. Con el cuarto sencillo, a lanzará el primer EP que contiene seis canciones. “En este primer EP todas las canciones son colaboraciones. Tengo invitados que son del ambiente de la música secular e incluso combiné artistas cristianos con artista seculares en canciones que sé que van a ser de bendición”, detalló Gocho, quien también indicó que grabaron el vídeo de la canción “Solución” en una finca de naranjas en Clermont, Florida, y que fue dirigido por Héctor “Flaco” Figueroa.

A pesar de haberse mantenido en los pasados años activo e involucrado en el proceso creativo de temas sumamente populares como “Escápate conmigo” (2017) de Wisin y Ozuna; “Qué me has hecho” (2017), de Wisin y Chayanne; “Si me das tu amor” (2019), de Wisin y Carlos Vives; y “TBT” (2022) de Sebastián Yatra, Rauw Alejandro y Manuel Turizo, Gocho quiso crear su propia música con la intención de llevar un mensaje y de asegurarse de que el mismo no sea alterado en el camino.

“Estoy entrando en un momento en mi vida donde estoy siendo un poco más exigente, porque he tenido mis situaciones en el pasado en donde he escrito un tema con una temática en particular y después, cuando veo el producto final, veo que tiene otros elementos que no estaban inicialmente en la canción”, explicó el autor. “Mi nombre está ahí y no quiero crear una imagen de que estoy haciendo una cosa de lunes a sábado y predicando otra los domingos, por eso he tenido que reducir la cantidad de trabajo que hago”.

A pesar de esto, el puertorriqueño indicó que no piensa dejar trabajar en canciones populares, debido a que entiende que de esa forma puede llevar temáticas positivas a más personas. “La mayoría de mis amistades no son cristianos y trabajan en el mundo de la música y yo quisiera ser un puente para que ellos también puedan conocer a Jesús”, añadió Gocho. “Además, no me veo jamás fuera de este mundo, porque quiero ser una influencia positiva y llevar un mensaje diferente. Yo hago música hoy día para el mismo público, solamente con un cambio de contenido y un cambio de mensaje”.

Música urbana cristiana

La popularidad que ha tenido la música urbana en general, con todas sus variaciones, ha causado que también surja una vertiente cristiana que ha tenido un crecimiento exponencial en los pasados años, al punto de que los Premios Tu Música Urbana añadió en su pasada edición una categoría dedicada a esta variación.

A pesar de eso, Gocho entiende que todavía no hay una apertura completa a la música urbana cristiana por parte de la industria en general, aunque considera que poco a poco se está “borrando esa línea” que había hace algunos años. “Muchos de los que estamos haciendo música urbana cristiana lo que pedimos es una oportunidad de estar dentro de los ‘playlist’ de música latina, para que sea la gente la que tome la decisión de si nos escuchan o le den ‘skip’”, explicó el productor musical, quien es nieto de Wisón Torres, la legendaria voz Los Hispanos. “Uno nunca sabe dónde hay alguien que necesita escuchar un mensaje de esperanza porque esté pasando por un momento de tribulación. Quizás no estaba esperando esa canción, pero quizás lo hace reflexionar y a no tomar una mala decisión”.

En ese sentido, Torres tiene claro que la música urbana continuará su “momentum” y que está entrando en un proceso en el cual se comenzará a escuchar un contenido “más limpio”, algo que según el artista es algo cíclico y que se ha visto anteriormente. No obstante, lanzó un mensaje a los exponentes del género a que reflexionen sobre el contenido de la música. “La música es una manera muy grande de influir a las personas, y mientras nosotros podamos, debemos y tenemos la responsabilidad de llevar una música con un mejor contenido al público y, sobre todo, a la juventud”, añadió Gocho. “Exhorto a todos los exponentes a que nos unamos y que podamos ser esos primeros eslabones hacia un cambio y hacia una música con un contenido mejor que pueda ser escuchado por cualquier persona”.

A punto de lanzar un nuevo sencillo

El próximo 31 de marzo, Gocho, conocido como “El Lápiz de Platino”, lanza un nuevo sencillo con acercamiento a la música cristiana, esta vez de la mano del artista del momento en el género sacro, Alex Zurdo para el tema “Hablaré”.

“‘Hablaré' es una canción sumamente especial para mí. Encierra la mejor noticia que nos trae el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo: El incomparable amor de Dios por nosotros”, declaró el artista. “Cuando entendemos la manera en que Dios nos ama, no podemos resistirnos a su amor. Un amor que no hace acepción de personas, un amor que siquiera merecemos, pero que Dios ha decidido entregarnos incondicionalmente. Dios no solo nos ha dicho que nos ama, sino con hechos demostró en la cruz del calvario que nadie nos amará jamás como Él nos ha amado. Por eso cada día de mi vida Hablaré y cantaré al mundo cuan grande es el amor de Nuestro Dios”, sostuvo.