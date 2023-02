En las próximas semanas Puerto Rico servirá de “set” de rodaje de una nueva serie de comedia de Netflix, de ocho episodios que tendrá de nombre “Neon”. Dicha serie tendrá de protagonista al actor de raíces puertorriqueñas Tyler Dean Flores (“Reefa” y “The Falcon and the Winter Soldier”), quien encarnará a Santi, un joven que vive en Miami y que buscará abrirse paso como cantante en el mundo de la música urbana. Los actores Emma Ferreira, Jordan Mendoza y Courtney Taylor completan la alineación de actores principales.

En octubre pasado, se grabó el capítulo piloto, que tuvo como título temporero “Hialeah”, igual al nombre del barrio localizado en la ciudad de Miami. Aunque no se tiene muchos detalles de la filmación o producción de la serie, aparentemente la trama tomará vida en el sur de la Florida, aunque se filme completamente en la isla.

La serie será producida por el estadounidense de raíces mexicanas Shea Serrano (creador del concepto) y el norteamericano Max Searle, quien es el “showrunner” (a cargo de todo lo que pasa en el proyecto). Además, contará con el apoyo de otros productores ejecutivos Scooter Braun, Scott Manson y James Shin. Kyle Vinuya será la coproductora ejecutiva. La productora en Puerto Rico de ese primer episodio fue Frances Lausell, quien ha estado envuelta en un sinnúmero de películas y series como “Fantasy Island”, “The Resort”, “Chick Fight” y “Broche de oro”, entre muchas otras.

Sin embargo, un detalle que llama la atención de “Neon” es que dentro del equipo creativo, que incluye a los libretistas y consultores, así como en la producción principal no hay un solo puertorriqueño. El equipo de libretistas incluye al comediante británico Demi Adejuyigbe, la comediante estadounidense Raina Morris, la escritora norteamericana con raíces mexicadas Wally Baram, y la gionista de raíces cubanas Adriana Caballero. Cada uno de ellos ha participado en un sinnúmero de exitosos programas de comedia en Estados Unidos como “Gilmore Guys”, “The Late Late Shoe with James Corden”, “Emily in Paris” y “Mr. Mayor”, entre muchos otros.

Este tema ha sido un tópico que ya ha comenzado a moverse en la comunidad latina en Estados Unidos, al punto que ya se han publicado varios artículos al respecto. Por ejemplo, la publicación web Hyperallergic.com, la periodista Denise Zubizarreta mencionó que “para los puertorriqueños, escribir una serie de reguetón sin ellos no es solo una bofetada, es algo casi imposible de hacer si estás buscando una historia auténtica que tenga sazón”, detalló.

De la misma forma, la comunicadora cita a un alegado puertorriqueño cercano a la producción, que pidió anonimato, mencionó que Searle se ha escudado detrás del argumento de que la serie será enfocada en la música y no en la cultura puertorriqueña. “Esto para mí es aún más problemático”, indicó la fuente entrevistada. “(Searle) no puede compartir perspectivas sobre la cultura o nuestras experiencias. Esta habría sido una gran oportunidad para la inclusión en este espacio y no dieron en el blanco”.

De hecho, el mismo artículo titulado “Netflix olvidó incluir a puertorriqueños en producción de programa de reggaeton” se cita a la periodista de entretenimiento Cristina Escobar, del sitio web ‘Latino Rebels’, quien detalló que en Hollywood no siempre se entiende muy bien la idiosincrasia de los latinos y, sobre todo, las diferencias que hay entre los distintos pueblos y culturas que componen esta comunidad. “‘Neon’, al no tener ningún escritor puertorriqueño, alcanza ambos puntos: es una oportunidad importante para contar una historia latina a una audiencia amplia, con latinos a la cabeza”, comentó Escobar. “Los latinos no son intercambiables. Tener un protagonista puertorriqueño en una historia sobre reguetón y no tener voces boricuas elaborando esa historia es una injusticia”.

Algo que ocurre con regularidad

Para la puertorriqueña Rosi Acosta, gerente de producción fílmica que ha trabajo en proyectos como “Speed Kills”, con John Travolta, y “Driven”, con Jason Sudeikis, el que se cree y se filme una película o una serie de televisión por personas que no conocen verdaderamente de un tema o de una cultura en particular es algo que ha ocurrido cientos de veces y no es nada nuevo.

“Ocurre con mucha regularidad que la persona que tuvo la idea de una serie o película, la lleva hasta una casa productora, le compran la idea y se hace la producción”, explicó la experimentada productora. “Esto es algo que pasa en Hollywood todos los días y no es una novedad el que alguien maneje, cree, escriba o dirija un proyecto del que no conoce o maneja el tema”.

Ejemplo de esto podría ser la serie “Súbete a mi moto”, que estrenó en Amazon Prime Video hace dos años y que fue producida por un equipo de mexicanos y venezolanos. De la misma forma, Acosta puso como ejemplo la película “Che”, protagonizada por Benicio del Toro, donde personificó a Ernesto “Che” Guevara. “Esa película fue dirigida, escrita y editada por el cineasta Steven Soderbergh, que no tiene relación alguna con América del Sur. Sin embargo, no significa que no se pueda hacer un buen producto”.

De hecho, para garantizar que la historia sea lo más parecido a la realidad o que se utilicen elementos lo más verdadero posible, estas grandes producciones contratan a asesores técnicos o consultores, quienes conocen de temas en específico, leen los libretos y hacen recomendaciones en temas del lenguaje, de la jerga o del comportamiento de los personajes. En el caso de la producción de “Neon” utilizaron a dos consultoras, la panameña criada en Estados Unidos, Katelina Eccleston, quien escribe y ha estudiado la historia del reguetón a través de su sitio web y podcast “Reggetón con la Gata”, así como de la periodista especializada en música de raíces cubanas Suzy Expósito, quien ha escrito para Los Ángeles Times, Vogue y Rolling Stone, entre otras publicaciones.

El Nuevo Día hizo las gestiones para hablar con personal puertorriqueño cercano a la producción de “Neon”, pero uno de ellos indicó que no podía comentar nada, ya que, como parte del proceso de entrevistas, Netflix les hizo firmar un documento de confidencialidad a todo el mundo. Eso sí, uno de ellos mencionó que el tener a algún puertorriqueño entre el equipo creativo, “ayudaría a tener un producto más fiel o representativo”.

Según Acosta, en este tema también recae el hecho que en la isla no existe un productor puertorriqueño al que un estudio como Netflix le ponga en las manos un proyecto de esta emvergadura. “Hay una realidad económica en todo esto. No existe un puertorriqueño nacido y criado aquí, que tenga una relación estrecha con Netflix como para que ellos se sientan confiados en decirle, ‘toma todos estos millones y trabaja el proyecto’. Teniendo en cuenta que Netflix va a querer que se cumplan con unos estándares, una visión, y una misión bien específica”, detalló la productora, quien ve muy cercano el día en que esta situación se de en la isla.

Como el proyecto de “Neon” a penas está en el periodo de preproducción, no hay una fecha exacta para su estreno en la plataforma de contenido “streaming”.