La voz de Melba Ramos tiene un color distintivo. Cálida y oscura, abundante y profunda. Esa misma versatilidad le ha permitido interpretar algunos de los roles más importantes de la ópera.

“Yo siempre he sido muy dedicada. He estudiado mis cosas y estudiado mi técnica y he tratado de mantener mis buenas relaciones. Y siempre, cuando iba a las audiciones, yo llegaba trabajando, no era con gancho. Y yo creo que eso ha sido importante, que uno respete lo que uno hace, que no se tire a medias, porque eso ellos lo ven inmediatamente y cuando ellos ven que uno se esmera y se esfuerza, entonces lo respetan”, explicó la reconocida soprano puertorriqueña en entrevista con El Nuevo Día.

Aunque ha vivido por varios años en Europa, Melba Ramos nació en Aguadilla y obtuvo el Primer Premio en las Competencias del Metropolitan Opera, distrito de Puerto Rico, en los años 1987, 1988 y 1989. Logró su primer contrato como soprano en Europa en el año 1992 en la Ópera de Wuppertal de Alemania y ha participado desde entonces en numerosos conciertos y festivales en ciudades alrededor del mundo.

“Lo importante es mantener tu color y no imitar. Ser tú, no tratar de imitar a otro. Esa es tu identidad, el color de tu voz. Y pueden tocar 20,000 cosas al lado y otras sopranos, pero tu voz la conocen. Y yo creo que eso es lo que me ha destacado”, dijo sobre lo que ha ayudado a distinguirse en su campo.

Para el cierre del Festival Casals, el sábado 3 de junio a las 7:00 p.m., la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico interpretará el arreglo de Robert Russell Bennett de la obra “Porgy and Bess: A Concert of Songs” para soprano, barítono, coro y orquesta, compuesta por George Gershwin. El reconocido director brasileño Fabio Mechetti estará como director invitado y el concierto contará con la participación Melba Ramos en el papel principal, junto al barítono Eric McKeever y la Coral Filarmónica de San Juan, dirigida por Carmen Acevedo Lucio.

Ramos opinó que la música de Gershwin, que incluye éxitos como el tema “Summertime”, que fuera hecho famoso por Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, tiene lugar entre el público puertorriqueño. “Yo creo que puede traer muchas cosas lindas, muchos sentimientos buenos. Nos identificamos todos con esta música porque yo encuentro que en Puerto Rico también nos identificamos con el jazz, no solamente con la salsa o con lo que sea, sino que nos gusta todo este tipo de cosas y la música es como un imán. Esta música de Gershwin es como un imán que de verdad atrae y nos deja pidiendo más”.

Aunque ha desarrollado su carrera y su vida principalmente en escenarios de Alemania y Austria, Ramos confesó que de haber tenido la posibilidad, hubiera perseguido una carrera en Puerto Rico. “Siempre quise. Pero entiendo que somos muchos aquí y somos muchos los que estamos buscando la oportunidad y no da abasto para todos. Así que decidí entonces quedarme allá”, sostuvo

Pero la vida de una cantante de ópera profesional requiere disciplina. “No solo es cantar lindo. Hay que dedicarse, hay que estudiar mucho, hay que saber todo lo que hay detrás de un rol, hay que aprenderlo. Lo digo para los que están aprendiendo ahora, que hay que llegar a los sitios, cortando como un cuchillo japonés”.

Sobre qué se podrá llevar el público puertorriqueño de este concierto de clausura, la distinguida soprano opinó que la selección es una hecha con mucho cuidado para el disfrute de los amantes de la música. “Es una oportunidad muy linda. Es un escogido de todos los hits que hay en la ópera, que es pura alegría, que hay emoción. Hay sentimiento, hay melancolía también. Pero todo eso es la vida, ¿no? Y yo creo que se ha resumido muy bien en este arreglo”, dijo.

Los boletos para todos los conciertos están disponibles en ticketera.com. Para el concierto de clausura, las personas también podrán adquirir boletos en la boletería del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.