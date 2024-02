¿“Las letras ya no importan”, o sí?: el poder de la palabra en el nuevo álbum de Residente

Ante esta época de “streaming”, donde lo que suele convertirse en grandes éxitos son canciones individuales, es refrescante y esperanzador ver que el álbum discográfico continúa resurgiendo en todas las alas del género urbano, y de manera conceptual. “Las letras ya no importan” tiene un tono distintivo de principio a fin, entre risas, lágrimas, y reflexiones es claro que René Pérez está en uno de los momentos más nostálgicos de su vida y con este, su segundo álbum como solista, nos hace parte de ello.

Con 20 años de carrera, cinco álbumes bajo Calle 13 y dos como solista, para cualquiera que haya seguido su carrera, es obvio que Residente tiene como propósito resaltar que, contrario al título de esta nueva entrega, en efecto, las letras sí importan. Este disco corre con fluidez, como cauce de un río, apelando a la nostalgia de la juventud, a la risa con sarcasmo y frases ingeniosas, al amor, al sexo y a una mayor conciencia social haciendo foco sobre temas como la falta de pensamiento crítico, la situación actual de Puerto Rico y el conflicto entre Israel y Palestina. Este último, de la mano de la legendaria cantante palestina Amal Markus, en la canción número 8, “Bajo los escombros” donde condenan la guerra con frases como “bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos”; aludiendo a la cobardía del que tiene mucho para atacar al que tiene poco.

Sin alejarse del género urbano, “Las letras ya no importan” comienza con un intro que transiciona a la primera canción del álbum “313″, con un sonido casi etéreo y acompañado de Silvia Pérez Cruz, cantante catalana ganadora del premio Goya por Mejor Canción Original en el 2012. El video musical, que se ha mantenido en tendencia en YouTube desde el día que salió, es protagonizado por la actriz Penélope Cruz.

Este disco se siente como una experiencia que va de lo sublime a lo cómico y de ahí a lo pasional. Está lleno de todos los sentimientos que tenemos los seres humanos: empatía, coraje, lujuria, amor, tristeza, nostalgia y esperanza. Asimismo, va evolucionando y experimentando con diferentes tipos de estilos y géneros musicales según el disco avanza.

En canciones como “El malestar en la cultura” y “Quiero ser baladista”, con Ricky Martin, René Pérez se mantiene en su línea, demostrando sus habilidades como rapero y liricista. “A diario uso el vocabulario con el que crecí en el vecindario”, dice René en “Jerga Platanera”, junto a Nino Freestyle llevan a cabo un ejercicio interesante de “explicar” la jerga boricua y dominicana al resto del mundo, y con esto se resalta la manera en que nos comunicamos los que crecimos en el Caribe. En la canción “Cerebro”, se va de tú a tú con Busta Rhymes, quien es legendario por la rapidez con que puede “rapear”.

Aunque el tono nostálgico se mantiene, el juego con distintos tipos de música no cesa. “Problema Cabrón”, el track número 7 del álbum, fusiona la tradicional “fronteaera” del género urbano con una pista de rock. Junto al cantante argentino, WOS, quien ganara varias competencias de “freestyling” y recibido una nominación a los premios Grammy, se vacilan a sus “enemigos imaginarios” mientras cantan: “el día que muera, ustedes son los que descansarán en paz”. En la misma onda de fusionar géneros musicales, este disco también cuenta con una canción en regional mexicano con el super exitoso novio de Cazzu, Christian Nodal.

Siempre se ha dicho que Residente “odia” el reggaetón, que no apoya el movimiento en Puerto Rico y que rechaza lo que representa. Pero esos son generalizaciones exageradas y falsas, que desmiente al trabajar aquí con reguetoneros de alto calibre como Rauw Alejandro y Arcángel. “Sin Lú” y “Que Fluya”, aunque no son reggaetón, sí tienen la esencia de lo que es el reggaetón. Con temas lujuriosos y frases que algunas señoras y señores pudiesen considerar vulgares o chabacanos, estas canciones nos recuerdan que disfrutar del sexo es un sentimiento humano que también hay que abrazar.

Residente suma a estos colaboradores a otros como Big Daddy Kane en una canción junto a Vico C, al dueto francés, Ibeyi, en el éxito que ya conocíamos “This is not America”, al gran Al2 el Aldeano de Cuba, y a la cantante canadiense de familia colombiana, Jessie Reyez. De igual manera, fusiona ritmos como las baladas, el pop rock, la guajira, el regional méxicano, sinfónicas y coros junto a lo urbano que siempre le caracteriza.

Al final, decir que hay variedad en este álbum es un “understatement”. Tenemos de todo, y cuando todo, es todo, en esta entrega que aunque, en nuestra “jerga platanera”, parece un revolú, no lo es. El concepto es claro: “las letras ya no importan” porque los éxitos se dan basados en elementos que muchas veces nada tienen que ver con los méritos. Pero sí importan porque los años pasan, tenemos que madurar sí o sí, la complejidad humana no es lineal, pero seguimos sintiendo tan fuertes como siempre.

Listado de canciones

1. Valentina

2. 313 ft. Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz

3. El malestar en la cultura

4. Yo no sé pero sé ft. SFDK

5. Jerga platanera ft. Nino Freestyle

6. Cerebro ft. Busta Rhymes

7. Problema cabrón ft. WOS

8. Bajo los escombros ft. Amal Murkus

9. This is Not America ft. Ibeyi

10. En talla ft. A12 El Aldeano

11. Pólvora de ayer ft. Christian Nodal

12. Sin lu ft. Rauw Alejandro

13. Que fluya ft. Arcangel

14. Estilo libre ft. Vico C and Big Daddy Kane

15. Quiero ser baladista ft. Ricky Martin

16. El encuentro ft. Jessie Reyez

17. Leoni

18. Ron en el piso

19. Artificial inteligente ft. Silvia Pérez Cruz

20. Desde la servilleta

21. 8 (Vocals by Penélope Cruz)

22. Las letras ya no importan