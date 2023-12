Esta tarde, el cantautor René Pérez, conocido en la escena de la música como “Residente”, pronunció un mensaje de poco más de siete minutos, dirigido los seguidores de su música, para ofrecerle las razones por las cuales pospuso la salida de su disco este año.

“Desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía salieran este año porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado, pienso en mi hijo todos los días, no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas en frente nuestro y no decimos nada?¿Por qué no todo se detiene como en la pandemia? Que todo se detenga para que así todos nos enfoquemos en Gaza”, expresó el multigalardonado artista puertorriqueño.

“En vez de subir un ‘story ‘modelando ropa, o mostrando el plato de comida que te estás comiendo o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, busca información sobre Palestina y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina, porque son civiles a los que están matando”, agregó la voz de “Latinoamérica”.

“Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción como artista. Como artista me entristeció ver que durante toda la premiación de los Grammys, nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver díganme, ¿qué es lo que hay que entender que es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada familia masacrada en Palestina. Es simple, esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano y que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá”, denunció el rapero mientras resaltó que también se lo puede atribuir a la desinformación, como a él mismo le pasó.

Por tal razón, aprovechó el momento para excusarse y decir lo avergonzado que se siente, al haber incluido una línea en su canción “Atrévete”, una de las más populares de Residente, cuando aún era parte de la agrupación “Calle13″, en la que hace referencia a los palestinos.

“Yo crecí bajo la propaganda de los medios masivos en Estados Unidos, que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas. De chamaquito escribí ‘Atrévete’ y no tenía pu%@ idea de lo que ocurría en el Medio Oriente. Me salió esta línea, que ya está cancelada en mis conciertos, ‘que va a explotar como palestino’. Me da una vergüenza cab#%&@ haberla escrito pero, ¿qué hice? Me empecé a educar, a conocer lo que ocurre en Palestina y en Gaza, a entender el pueblo y la lucha palestina, y su deseo de vivir libremente en su país”, explicó.

“Por eso fui a Palestina a grabar el video de ‘Multi_Viral’ y cuando filmé el video de guerra salí con una bandera palestina que me habían regalado cuando estuve allí, y también en cada concierto cuando nos lanzan banderas palestinas, siempre las cuelgo en tarima como muestra de apoyo porque ya sé lo que ocurre”, compartió.

Del mismo modo, primero emplazó a los artistas del género urbano, y ya luego extendió su exhortación a los artistas de demás géneros musicales a que publiquen contenido en sus redes sociales para exigir el cese inmediato de los ataques en Gaza.

“A la gente del género urbano, que es mi género musical, les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio, así como cuando publicaron las listas de los mejores raperos, que salieron todos a llorar por un mes, de la misma forma pueden salir a llorar por Gaza. Mínimo por dos semanas y postear algo que no tenga que ver con nada de ustedes ni con sus carreras, que tengan que ver con los niños que están matando en Palestina. No solo los urbanos, sino los artistas de cualquier género, a mis colegas y artistas que yo admiro, y que quiero. No tienen que tener miedo a ser cancelados porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia”, dijo mientras resaltó a los artistas que lo han denunciado todo y le sirven de inspiración.

Finalmente enfatizó que, gracias a las denuncias, la gente se informa y por eso salen multitudes a las calles a manifestarse y a crear presión, tanto así que “han puesto al Consejode Seguridad de la ONU a buscar una resolución para detener el fuego”.

Pérez culminó exhortando a seguir a los fotógrafos y periodistas jóvenes palestinos que han sacrificado sus vidas para mostrar a través desde sus redes “todo lo que los medios masivos esconden”.

“Necesitamos que todos se unan y pidan un cese al fuego inmediato. Cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. Libertad para Palestina”, concluyó el padre de Milo.