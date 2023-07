Dando muestras, una vez más, de sus destrezas actorales, el cantante René Pérez, Residente, publicó hoy un corto vídeo el cual comienza como un monólogo dramático, que de repente se transforma en uno gracioso e irónico, donde su reconocida gorra negra con la típica [R] es el gran protagonista.

“Quiero que sepas que te amo. Que estás hecha a mi medida. Pero no sé”, se escucha decir inicialmente al artista, mientras toma un vaso de whisky sentado frente a una barra. “Siento que me he metido en muchos problemas últimamente, por tu culpa. En muchos. Yo creo que necesitamos espacio. Ya yo no quiero pelear más. A veces digo cosas y siento que eres tú quien las estás diciendo. Como que siento que te metes en mi cabeza”.

Acto seguido, se puede ver que a quien Pérez le dirige sus palabras es a la famosa gorra negra, la cual aparece sobre la barra. “No me mires sí. Yo sé que tú no vas a cambiar. Porque venimos de dos culturas distintas. Tú eres de China y yo soy de Puerto Rico. No estoy diciendo que nos tenemos que dejar, pero como experimentar cosas. Tener una relación abierta... Que me dejes quieto por un tiempo. Un ‘breakecito’”, añadió el compositor.

El monólogo continuó con lo que podría ser la noticia más importante: Pérez quiere grabar baladas. “Estaba pensando que podía ser baladista. Yo sé que no hay baladista calvo, pero yo puedo ser el primer baladista calvo”, comentó.

Luego de pedirle disculpas a la gorra por mencionar que quizás podría usar otra gorra, el artista declaró cuáles son sus planes futuros. “Vamos a estar distanciados, yo voy a ser baladista, aunque tú no confíes en mí. Yo voy a ser baladista. Yo tengo un plan. Tú vas a estar bien. Tú por allá y yo por acá”.

El vídeo, publicado en su cuenta de Instagram y YouTube, estuvo acompañado por un críptico mensaje escrito que leía: “Esta es la ruptura más dura de mi vida. Mañana te extraño, te olvido y te amo de nuevo”. Esto muy bien podría ser una referencia clara a una de las canciones más populares del álbum “A medio vivir” del puertorriqueño Ricky Martin.

Está por verse si esto es solo una broma, si cantante de música urbana lanza una nueva canción en ritmo de balado o si publica un nuevo vídeo para darle continuidad a esta graciosa historia.

Vale la pena recordar que hace dos semanas, y como gancho a la canción de “tiraera”, “Bajo y batería”, que le dedicó a Cosculluela, también grabó y publicó un vídeo de comedia negra en el que aparecía junto al actor español Javier Cámara.