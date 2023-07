“Me encanta dejarlos correr libres por la pradera, hacerlos sentir que tienen la vida entera y cuando estén llegando casi a la frontera, saco el lápiz de madera y les vuelo la cabecera”.

Con estos versos, Residente da inicio a su más reciente tema titulado “Bajo y Batería”, y que cuenta con justo eso en todo momento de su pista, un simple bajo acompañado del retumbar de una batería.

El tema es realmente una tiraera a Cosculluela, artista con el que ha chocado en el pasado y a quien le dedicó otro tema el año pasado titulado “Cosquillita”, al igual que a otros artistas de urbanos de forma general. Según un video corto que subiera a sus redes sociales en el que conversa con un sacerdote, Residente expone que publicó una tiraera que nunca fue respondida.

PUBLICIDAD

“Los he barrido tanto a la hora de rimar, que ya las brujas no tienen escobas pa’ volar”, expone en el tema que cuenta con un video filmado en blanco y negro en el que el rapero escupe sus rimas ante un micrófono con intensidad, junto al baterista Tony Royster y el bajista John Benítez.

En el video, que dura poco más de nueve minutos, Residente- vestido con una camisa de botones con mangas enrolladas y su ya típica gorra negra que lleva su logotipo-, arremete fuertemente contra Cosculluela, mencionando incluso a su reciente caso de violencia doméstica, en el que se declaró culpable.

Durante el tema, Residente también se burla de Cosculluela por su estética “callejera”, pues según versa, el rapero nunca ha sido de “calle” en realidad y se ha criado en el privilegio. Residente ha utilizado esto de pie forzado, de igual manera, en sus tiraeras anteriores.

El artista colombiano J-Balvin también fue mencionado brevemente en el tema. René Pérez, como también se conoce a Residente, y Balvin tuvieron un explosivo encontronazo en redes sociales que también culminó con una tiraera producida por el famoso DJ argentino, Bizarrap.

“Me desahogué ya, ahora me voy a quitar de todas las tiraeras. Ya. No le voy a tirar a ninguno más. Se los juro, se los prometo, ya. Se acabó ya. No me interesa. Ya. Ya. Quiero ser baladista como Ricky Martin”, se puede escuchar decir al exponente en tono jocoso mientras se va a alejando del micrófono y entra al un elevador que al cerrar sus puertas da fin a la canción.