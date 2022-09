El exponente urbano René Pérez, mejor conocido como Residente, no se guardó nada y lanzó anoche “Cosquillita”, una tiradera contra su colega y compatriota Cosculluela, quien en días recientes publicó el tema “René[R]enuncia”. Evidentemente, el nombre de la canción del fundador de la banda Calle 13 supone una burla al apodo de “El Príncipe”.

“Un tipo con delirio de maleante marginado, criado en campos de golf, con los cachetes rosados, una vida sin picada de mosquito, quien c... en el caserío jugaba tenis desde chamaquito. Este bobolón no sabe lo que es un apagón, no sabe lo que es bañarse con agua fría de galón, no sabe lo que es no tener ni pa’ gasolina, no sabe lo que es trabajar a $4.25 sin propina”, reza la tiradera de Pérez.

La canción, que cuenta con 2.3 millones de reproducciones en YouTube y 9 minutos con 26 segundos de duración, ha encendido los ánimos de los admiradores de Residente, quienes están a la expectativa de una nueva respuesta de Cosculluela.

Aunque la polémica entre ambos exponentes puertorriqueños se avivó tras los comentarios homofóbicos de Cosculluela sobre el beso entre Tokischa y Villano Antillano, lo cierto es que los altercados iniciaron en el 2014, cuando Pérez le dedicó el tema “Adentro” al esposo de Jennifer Fugenzi, mejor conocida como Jennifer Cosculluela.

No fue hasta que el intérprete de éxitos como “El tango del pecado” y “Atrévete-te-te” publicó una foto en Instagram junto a Tokischa, que El Príncipe decidió dedicarle la tiradera en la que criticó y apuntó sus posturas y rencillas con otros artistas como J Balvin.

Desde hace varios años, los exponentes han amenazado con enfrentarse en una batalla lirical, pero no había sido posible tras la intervención del mentor de ambos, Elías de León, el líder de White Lion Records.