Dicen que quien da primero da dos veces, pero en la llamada tiraera en el género urbano siempre hay que esperar la respuesta y hasta el momento Cosculluela llevaría la delantaera por lanzar anoche la primera parte de la batalla lirical contra René Pérez, conocido artísticamente como “Residente”.

Desde hace años los dos exponentes habían amenazado con crear una tiraera y los seguidores estaban ansiosos por escucharlos. La espera culminó anoche.

Elías De León, presidente de White Lion Records, mentor de Residente y Cosculluela había frenado la situación hasta hace cuatro días que dio el visto bueno para que ambos lanzaran sus composiciones y comenzar la llamada guerra musical.

“Siempre he sido pro unión, especialmente con los míos. Tratamos de parar la situación con el corazón, pero a veces para que llegue la paz tiene que haber guerra”, expresó De León en sus redes sociales.

Primer asalto de Cosculluela

La guerra precisamente la comenzó Cosculluela al lanzar la primera parte de “#René[R]enuncia” como tituló su rap para Residente.

El reguetonero advirtió el lunes en la noche que le daba 24 horas a Pérez para que lanzara y pidiera los permisos correspondientes que al parecer tenía que lograr Residente para poder hacer su parte.

Cosculluela recurrió a su habitual estilo de rapear en el que combina el sarcasmo y la burla para crear sus barras. La primera parte fue grabada con una pista similar a la del sencillo “Santa Cos” pero con otros ritmos. El propio Cosculluela adelantó que habrá una segunda parte. La tiraera fue escrita en su mayoría con hechos recientes. No es un tema que el reguetonero tenía guardado.

Cosculluela menciona a Villano Antillano y Tokisha que protagonizaron una controversia hace unas semanas y en la que él y Omy de Oro estuvieron involucrados. También menciona a Vico C como el verdadero filósofo del rap, al cantautor panameño Rubén Blades, y al fenecido salsero Tito Rojas.

Igualmente utilizó frases y títulos de las canciones que popularizó Residente cuando estaba en el grupo Calle 13.

Las barras más directas para Pérez son las que le habla de su cerveza Residente que a su juicio tiene un sabor malo, al mencionar que “sabe a caldo de camello”. Deja claro que Residente no vive en Puerto Rico de manera permanente, -aunque tiene una residencia en la isla-, y que viene a su patria cuando hay alguna situación de país.

“No puedes criticar que no hay trabajo si no vives en el 100 X 35 pues no aportas un cara&*^”, escribió Cosculluela en una de su barras.

“No estuvo en el huracán, tampoco en los terremotos, él bajo en una Macán como siempre pa’ la foto, pa’ grabarse criticando y señalando tubos rotos. ¿PR pa’ti es tan m*&rda? pues no vivas con nosotros”, añadió Cosculluela, quien se burló diciendo que Residente requiere de un maestro de español para poder escribir.

De igual forma le indicó que era un ingrato e hipócrita al “ganarse 20 Grammy y nunca mencionar a Elías (de León)” y que Tego Calderón “no te la da”. La letra también hace alusión a un término peyorativo racista en uno de los estribillos.

La voz de “Chambean” aclaró que la primera parte de “#René[R]enuncia” la hizo para “romper el hielo”.

Tras el lanzamiento, Cosculluela está viral en las redes sociales. El tema supera en YouTube el millón de vistas en las primeras horas y ahí quienes aplauden el trabajo del reguetonero residente de Humacao.

Otros esperan la respuesta de Pérez quien hoy carga con la presión de contestarle a Cosculluela.

La versión de Residente debe salir en las próximas horas, ya que en las redes sociales circula una foto del productor musical Trooko, quien trabaja con el rapero desde un estudio de grabación. Muchos atribuyen la imagen en referencia a la respuesta de la voz de “Adentro”.

Esta guerra musical apenas comienza en el género urbano, ya que otros colegas han expresado que desean unirse. Almighty dijo que desea tirarle a Residente; y Kendo, a Cosculluela.

Para Cosculluela y Residente el formato de tiraera no es una novedad ya que han estado involucrados en otras guerras musicales y cada uno defiende su estilo. Ahora toca esperar por Pérez.