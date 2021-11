La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación celebrará el próximo jueves su entrega anual de los premios Latin Grammy, y al igual que otros años, la gala de premiación lleva precedida por algunas controversias y críticas de algunos artistas.

Este año los exponentes urbanos J Balvin y René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, protagonizaron una polémica mediática por las nominaciones de la premiación en la que ambos le inyectaron expectativas a la gala anual que se realizará en MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

El cantante colombiano fue el primero en expresarse.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) JOSE”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ese mismo día, añadió otro mensaje que fue el detonante de la situación, mediante el cual instaba a que ningún artista del género urbano acudiera a la celebración de los premios Latin Grammy. Ambos tuits fueron borrados de la red social.

Ante esa petición de boicot, Pérez le salió al paso a J Balvin en una controversia que se fue más allá de una crítica a la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación y se convirtió en un asunto personal.

Residente, grabó un vídeo y lo publicó en su cuenta de Instagram, donde le habló directo y fuerte al colombiano, quien está nominado para el premio de mejor “Canción del Año” por el tema “Agua” junto a Tainy.

“Para entender porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo, de qué género estamos hablando? Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cab%$#: C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabón, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers”, enumeró el boricua.

Acto seguido, Residente comparó la música de J Balvin con los hot dogs, una comida que, según el puertorriqueño, le gusta a todo el mundo, pero cuando quieren degustar un buen plato van a un buen restaurante.

La reacción de la voz de “Rojo” fue un mensaje: “Respeto tu opinión”.

Sin embargo, cuando parecía que el asunto sería olvidado, el colombiano publicó varias fotos en las que simulaba ser un vendedor en un carrito de hot dogs. A la vez que puso a la venta mercancía como gorras y camisetas con el dibujo de un hot dog.

La situación le molestó a Residente y aprovechó para realizar otra descarga pública y directa a J Balvin mediante la reproducción de un video en las redes sociales.

“Están los códigos de la calle. Hablar de frente. Tener compasión por los demás. Esa misma compasión es la que tuve, el día que me llamaste llorando el día que subí el vídeo que me pediste que por favor lo bajara, lo bajé, cab&^$. Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por Whatsapp, diciéndome falso y por las redes me escribes ‘respeto tu opinión’. Cab#$, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por Whatsapp y frente a la gente hacerte el más bueno? Mi hermano, yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en mil problemas, pero por lo menos soy real, soy yo. Soy honesto, soy una sola persona, no 20 personas distintas como tú, cab%#$. Quedamos con que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi vídeo”, mencionó Residente en su mensaje grabado. Entre otros detalles que reveló el artista puertorriqueño fue que él escribió el mensaje que J Balvin publicó en sus redes sociales en reacción a una serie de protestas civiles ocurridas en Colombia entre 2019 y 2020 contra el gobierno del presidente Iván Duque. “Para que entiendan: el único mensaje que escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso... Pa’ colmo, lo copias literal del whatsapp, lo pegas debajo de tu vídeo y eres tan mentiroso que le pones “José”, como si lo hubieses escrito tú”, declaró el boricua.

J Balvin, cuyo nombre de pila es José Álvaro Osorio Balvín, no prosiguió la controversia con Pérez.

No obstante, recibió otras críticas de un sector de la sociedad colombiana que lo tilda de ser muy laxo y no expresarse sobre aquellos temas que afectan a su país, tanto a nivel político como de derechos civiles. Fue nombrado #eltibiodemedellin con tendencia en las redes sociales.

Cabe destacar, que en medio de esta controversia entre Residente y J Balvin apenas se involucraron exponentes urbanos. Hubo mutis en su mayoría por parte de los reconocidos reguetoneros y raperos. Don Omar se hizo eco de las primeras expresiones de Pérez exclusivamente en relación al colombiano y no sobre los Latin Grammy.

Bad Bunny, por su parte abundó en el espacio dominicano “Alofoke Radio Show”, que su colega colombiano no debería estar molesto con la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación porque “Agua” no es un tema que merezca un galardón.

El “Conejo Malo” añadió que a pesar que entiende la molestia de J Balvin, con quien grabó el álbum “Oasis”, si él fuera jurado de los Latin Grammy no nominaría el tema “Agua”, ni siquiera a la premiación de Nickelodeon.

Precisamente, Bad Bunny, Myke Towers y Ozuna al menos son de los artistas urbanos que se presentarán en la edición 22 de los Latin Grammy, según confirmó la Academia Latina.

Más allá del género urbano

Mientras que el cantante de música regional, Pepe Aguilar, no tuvo pelos en la lengua a la hora de opinar en la controversia de J Balvin y Residente y le recomendó “dedíquense a hacer música y ya”.

“¿Por qué le damos tanta importancia a unos premios y no nos fijamos más, en la calidad de los pinch!$s artistas?. “¿Por qué pu%$ ahorita todo mundo se rasga las vestiduras? y ¿por qué los Grammy no aceptan, no hacen o no le echan a tal o cual género?… a ver gue%$es dedíquense a hacer música y ya, y si realmente no les importan los premios ¿por qué hacen tanto ped&?”, cuestionó el artista a través de un video.

Gilberto Santa Rosa, por su parte, se confesó “identificado” con la lucha de los artistas del género urbano para ser “reconocidos” por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, que entrega estos premios.

“Nosotros éramos mucho menos agresivos, nuestra estrategia fue dejar un sólido legado con nuestro trabajo y lo hemos conseguido”, sostuvo en octubre de este año el salsero.

El “Caballero de la salsa” recordó cómo durante muchos años a los salseros se les consideraba artistas que hacían música para una audiencia de clase social baja y “se llevó su tiempo” que les reconocieran y que les “tomaran en serio”.

Las críticas del pasado

La premiación latina de los Grammy ha estado salpicada de polémicas desde sus inicios en el 2000.

Muchas figuras de la industria discográficas y artistas latinos ha criticado el evento. En un principio los comentarios eran en contra del productor Emilio Estefan, por entender que se premiaban a sus representados. En una ocasión el famoso productor cubano fue homenajeado con el premio “Persona del año” y la Academia Latina para la Grabación recibió críticas por el acto.

Gilberto Moreno, gerente general de la casa discográfica Fonovisa, definió la premiación en aquel entonces como “una fiesta entre el productor Emilio Estefan y la casa discográfica Sony”.

El vocalista de Maná, Fher Olvera, Plácido Domingo y hasta el mismo Pepe Aguilar han sido críticos directos de la premiación. El afamado tenor manifestó que no encontraba sentido a la creación de un premio aparte del Grammy original y opinó que la Academia debía ampliar el número de categorías para premiar al amplio abanico de expresiones musicales latinas.

J Balvin no fue el primer artista urbano en llamar a un boicot a estos premios. Ya en el 2019, surgió un movimiento que promovía un boicot de la ceremonia de ese año por parte de los exponentes urbanos. En aquella ocasión, tanto los puertorriqueños Nicky Jam, Daddy Yankee, la dominicana Natti Natasha, junto a los colombianos Maluma y nuevamente J Balvin, entre muchos otros, mostraron su enfado a través de las redes sociales por el poco apoyo al reguetón dentro de la lista de nominados. El lema ‘Sin Reggaetón no hay Grammy’ se viralizó en las redes sociales en respuesta a la situación.

En aquel entonces, al igual que este año, Residente defendió la nominaciones de los Latin Grammy.

“Se deben relajar, porque los premios no determinan la calidad de la música y, a la vez, deben ser colegas con los colegas del género urbano”, subrayó Residente.