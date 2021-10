La controversia surgida recientemente entre el cantante colombiano J Balvin y el puertorriqueño René Pérez Joglar, y que ha dado la vuelta a nivel internacional, tiene un sinnúmero de ramificaciones que van más allá de una crítica o defensa hacia los Latin Grammy. Esta incluye tonos políticos y, sobre todo, asuntos personales que han ido saliendo a la luz poco a poco.

Qué ha pasado hasta ahora

Aunque quien ha llevado la voz cantante en todo este conflicto mediático ha sido el cantante conocido como “Residente”, todo comenzó con un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de J Balvin que decía: “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) JOSE” . Más adelante, añadió otro mensaje que fue el detonante de la situación en el cual instaba a que ningún artista del género urbano acudiera a la celebración de estos premios Latin Grammy, que se van a llevar a cabo el 18 de noviembre en Las Vegas.

. Más adelante, añadió otro mensaje que fue el detonante de la situación en el cual instaba a que ningún artista del género urbano acudiera a la celebración de estos premios Latin Grammy, que se van a llevar a cabo el 18 de noviembre en Las Vegas. Aunque hubo reacciones a favor y en contra de sus expresiones, quien más foco ganó fue Residente, quien grabó un vídeo y lo publicó en su cuenta de Instagram, donde le habló fuerte al colombiano, quien está nominado para el premio de mejor Canción del Año por el tema “Agua” junto a Tainy. “Para entender porque estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo, de qué género estamos hablando? Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cab%$#: C. Tangana, Rauw Alejandro, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabón, Yotuel, Beatriz Luengo, Myke Towers”, enumeró el boricua. Acto seguido, Residente comparó la música de J Balvin con los hot dogs, una comida que, según el puertorriqueño, le gusta a todo el mundo, pero cuando quieren comer una buena comida van a un restaurante.

Ante este vídeo, J Balvin escribió el mensaje “Respeto tu opinión”. Sin embargo, cuando parecía que el asunto se estaba calmando, el colombiano publicó varias fotos en las que simulaba ser un vendedor en un carrito de hot dogs, a la vez que puso a la venta mercancía como gorras y camisetas con el dibujo de un hot dog.

Esta situación aparentemente no gustó a Pérez, quien nuevamente grabó otro vídeo con expresiones aún más fuertes que la reproducción anterior. “Están los códigos de la calle. Hablar de frente. Tener compasión por los demás. Esa misma compasión es la que tuve, el día que me llamaste llorando el día que subí el vídeo que me pediste que por favor lo bajara, lo bajé, cab&^$. Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por whatsapp, diciéndome falso y por las redes me escribes ‘respeto tu opinión’. Cab#$, ¿qué más falso que escribirme una pendejada por whatsapp y frente a la gente hacerte el más bueno? Mi hermano, yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en mil problemas, pero por lo menos soy real, soy yo. Soy honesto, soy una sola persona, no 20 personas distintas como tú, cab%#$. Quedamos con que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi vídeo”, mencionó Residente en su mensaje grabado. Entre otros detalles que reveló el artista puertorriqueño fue que él escribió el mensaje que J Balvin publicó en sus redes sociales en reacción a una serie de protestas civiles ocurridas en Colombia entre 2019 y 2020 contra el gobierno del presidente Iván Duque. “Para que entiendan: el único mensaje que escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso... Pa’ colmo, lo copias literal del whatsapp, lo pegas debajo de tu vídeo y eres tan mentiroso que le pones “Jose”, como si lo hubieses escrito tú”.

Evolución en los Latin Grammy

En ocasiones, aquellas personas que no se ven favorecidas en ciertas situaciones en la vida, tienden a hacer más ruido para dejar saber su descontento. Este es el pensamiento sobre la controversia inicial de Javier Santiago, periodista y fundador de la Fundación Nacional de la Cultura Nacional de Puerto Rico, quien es parte de la Academia de los Latin Grammy y quien ha votado en las 22 ediciones que se han celebrado de estos premios.

“Cuando la gente no sale favorecida en estas premiaciones, da paso a criticarlas sin saber los procesos cómo son en realidad. Yo he sido testigo durante todos estos años de cómo la Academia del Latin Grammy ha llevado un proceso de depuración en cuanto al sistema de votación, muy estricto y muy minucioso. Que uno puede estar de acuerdo o no con un resultado, pero también se tiene que ver que hay un proceso para que estas producciones lleguen a ser consideradas para los premios”, explicó el puertorriqueño, quien ha trabajado por muchos años en la industria de la música. “En realidad no se sabe qué producciones enviaron o no para ser evaluadas. Estás producciones pasan por el cedazo primero de una aceptación y después pasan por un momento que yo lo describo como si fuera una primaria, donde los miembros reciben una lista de todas las que se inscribieron”. Los votantes luego llevan a cabo una última votación donde eligen el que consideran que es el mejor álbum o canción en cada una de las categorías.

PUBLICIDAD

En opinión de este experimentado periodista, el proceso no es perfecto, pero sí es fiable. “Creo que la Academia ha ido evolucionando y ha ido creciendo muchísimo. Me acuerdo que antes de que abriera la Academia del Latin Grammy y comenzaran las premiaciones, las críticas eran tremendas”, recordó Santiago.

“En aquel tiempo los Grammy anglosajones solamente tenían dos o tres categorías para la música latina donde metían a todo el mundo, pero cuando vieron la fuerza de la industria latina, entonces tuvieron que hacer una Academia aparte. En aquellos tiempos el rap de entonces piqueteaba para poder ser siquiera considerado para una categoría general. Ya en esta época podemos ver que en el Grammy Latino tiene unas categorías fijas y específicas para la música urbana y seguirá creciendo su presencia. Tomó tiempo, pero hemos visto una evolución bien marcada y positiva para este género”, explicó Santiago, quien aclaró que los votantes son personas que pertenecen a la Academia del Latin Grammy ya sea por ser músicos, cantantes, compositores, técnicos de sonido, productores musicales y hasta fotógrafos de carátulas, entre otros.

¿Qué es la payola?

Entre una de las acusaciones que Residente le hace a J Balvin en el último vídeo publicado es que era un artista que “payolea” para que su música suene en la radio o para que le den premios. ¿Qué es el ‘payoleo’? Esta es una palabra que se utiliza para nombrar una acción en la cual un artista o un sello discográfico, le paga a una emisora de radio de manera ilegal, ya sea con dinero, con entrevistas exclusivas o cualquier otra forma, para que las canciones de un artista en particular suenen más que las de otros. El propósito principal de esta práctica ilegal es la de impulsar la carrera musical de quien paga.

PUBLICIDAD

Esta es una práctica muy común que se ha utilizado en Estados Unidos, Puerto Rico y otros países del mundo durante muchas décadas. De hecho, en Estados Unidos se aprobó en el congreso en 1934, la Ley de Comunicaciones, que obliga en sus apartados 317 y 507, a las emisoras de radio y las cadenas de televisión informar a sus audiencias si el contenido se emite a cambio de alguna paga o acuerdo. Esto ha provocado que se hayan dado multas millonarias a un sinnúmero de casas disqueras que han violentado la ley en Estados Unidos, incluyendo gigantes como Universal Music Group, Atlantic Records y Sony BMG Music Entertainment, entre muchas otras.

En su mensaje grabado, Residente insinuó que J Balvin “payoleaba”, aunque no está claro a qué método se refería. “Que de paso, que las personas que hablan que ‘Jose dio su opinión’, él no dio su opinión únicamente, hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo. Artistas que a diferencia de ti no payolean”, explicó Pérez.

No es ajeno a las controversias

Desde que comenzó a formar parte del grupo de música Calle 13, junto con su hermano Eduardo Cabra, Pérez siempre ha estado en el foco mediático no solo por sus actuaciones sobre un escenario o por las letras de sus canciones, si no por dar a conocer su opinión abiertamente. Sobre todo, en temas que tiende a ser polarizantes, como es la política o su gusto por la música, entre otros.

PUBLICIDAD

Tan reciente como hace dos años, cuando se anunció los nominados para los premios Latin Grammy del 2019, surgió un movimiento que promovía un boicot de la ceremonia de ese año. En aquella ocasión, tanto los puertorriqueños Nicky Jam y Daddy Yankee, junto a los colombianos Maluma y J Balvin, entre muchos otros, mostraron su enfado a través de las redes sociales por el poco apoyo al reggaetón dentro de la lista de nominados. El lema ‘Sin Reggaetón no hay Grammy’ se viralizó en las redes sociales en respuesta a la situación.

En ese momento, al igual que ahora, Residente salió en defensa de los Latin Grammy. “Se deben relajar, porque los premios no determinan la calidad de la música y, a la vez, deben ser colegas con los colegas del género urbano”, subrayó el artista puertorriqueño. En aquel momento, “Residente” recordó que el español Enrique Iglesias le había ganado en la especialidad de generó urbano “sin rapear”, pero que por eso no se iba a molestar.

De igual manera, hizo un llamado a condenar a otras premiaciones que utilizaban otro tipo de métodos para galardonar a músicos y cantantes. “Si nos quejamos por los Grammy nos tenemos que quejar por Lo Nuestro, por los Premios Juventud, los Billboard”, mencionó en aquel momento, además de asegurar que apoyaba a los Grammy porque no había que “payolear” para ganar. “Protesten por lo que merece la pena, como el agua que sale sucia en Puerto Rico”, manifestó.

PUBLICIDAD

#ElTibioDeMedellin

En el caso de J Balvin, cuyo nombre de pila es José Álvaro Osorio Balvín, hay un gran sector de la sociedad colombiana que lo tilda de ser muy laxo y no expresarse sobre aquellos temas que afectan a su país, tanto a nivel político como de derechos civiles. De hecho, esto ha sido un tema recurrente desde que comenzó a ganar popularidad en la música debido a que líderes de opinión prácticamente le exigían que usara su popularidad y sus plataformas para llevar un mensaje “a favor del pueblo colombiano” y en contra del Gobierno.

Esta temática se ve reflejado en el documental “The Boy From Medellín”, del director Matthew Heineman, titulado así por el apodo del cantante “El niño de Medellín”. En este trabajo, filmado en 2019 mientras había grandes manifestaciones y hasta un paro nacional contra el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, se muestra la lucha interna que tiene el cantante colombiano entre mantenerse callado ante lo que muchos llamaban injusticias contra el pueblo o expresarse y poner en riesgo su imagen.

Justo en la semana del estreno del documental de Amazon Prime Video, a principios de mayo de 2021, casualmente se convocó otro paro nacional en contra del presidente Duque Márquez, y en esta ocasión hubo denuncias de que la policía había asesinado a varios manifestantes y herido a decenas de jóvenes. Esto provocó un gran movimiento en las redes sociales donde se unieron actores, deportistas y cantantes, tanto de Colombia, como de otros países latinoamericanos para denunciar la situación, incluyendo a Pérez.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, J Balvin se manifestó a través de su cuenta de Instagram y Twitter en varias ocasiones con mensajes como: “a todos los colegas y super estrellas, por favor ayúdenme y ayúdennos a difundir el mensaje, debemos frenar esta guerra civil sin sentido”. Este podría ser uno de los mensajes a los que hace alusión Residente en su último vídeo, cuando indicó que supuestamente el colombiano había copiado literalmente un texto que le había enviado por Instagram.

De hecho, los vídeos de Pérez donde le hace varios ataques frontales al colombiano, así como las respuestas no confrontativas por parte de Balvin, provocó que se convirtiera tendencia en el país sudamericano el hashtag #ElTibioDeMedellin. En Colombia se le llama “un tibio” a una persona que no toma partido. En este caso, muchos de los detractores del cantante, en su mayoría compatriotas suyos, aprovecharon para tomar el lado de Residente y postear un sinnúmero de memes y gifs haciendo mofa de J Balvin. Sobre todo, utilizando el elemento del hot dog, que trajo a colación Pérez, para acompañar los mensajes.

Otras controversias

Aunque los chismes o controversias entre cantantes o artistas de un mismo género no es algo nuevo, sí resulta llamativo que las “peleas públicas” más grandes se hayan producido entre los exponentes de géneros urbanos y reguetoneros. Por lo regular este intercambio de insultos, conocido en el argot de la calle como “tiraera”, se da a través de canciones que graban los artistas y comienza con alguna lírica en la cual se critica o se expone algo que resulta ofensivo a la otra parte. Esto provoca que, a su vez, la persona a quien hacen alusión en la canción “se defienda” y grabe otra canción donde hace referencia al “ataque anterior” y también despotrique contra el autor intelectual que comenzó todo. Esta “tiraera” por lo regular termina cuando alguna de las dos partes decide dejar de grabar más temas haciendo referencia a la otra persona.

PUBLICIDAD

En la historia del reguetón se han dado varias “tiraeras” legendarias, como la que tuvo Tego Calderón con el dúo Lito y Polaco, o con la que llevó “el Abayarde” con Héctor “El Father”. De igual forma, son muchos los que todavía recuerdan la batalla dialéctica en la que se enfrascaron Daddy Yankee y Nicky Jam a principios de la década del 2000 o la de Don Omar contra el propio Daddy Yankee. El mismo Residente se ha visto involucrado en varias “tiraeras” en los años que lleva activo en la música.

Más recientemente, este tipo de conflictos se han dirimido en las redes sociales, donde los intérpretes lanzan mensajes, los cuales son contestados al instante por los destinatarios, mientras son leídos por sus millones de seguidores. Ejemplo de estos casos se puede mencionar los rifirrafes más recientes entre las nuevas estrellas de la música urbana, Rauw Alejandro y Jhay Cortéz, así como entre el veterano Arcángel con el novel exponente puertorriqueño Luar La L.

Hay que recordar también que en estos días J Balvin lanzó su nuevo álbum titulado “Jose” y comenzó a vender las taquillas para su nueva gira de conciertos para el 2022, incluyendo el 4 de junio en el Coliseo de Puerto Rico. Por su parte, Residente también lanzó el pasado 22 de septiembre, un nuevo tema que grabó junto a Don Omar titulado “Flow HP”.