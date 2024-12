Laura Pausini reacciona luego de sufrir tremenda caída en pleno concierto en Milán

En un principio, la actriz no ha emitió ningún comentario con respecto a su caída, pero realizó una publicación en la que agradeció a su público por la forma en que fue cobijada la noche del jueves: “Milán eres. Eres la fuerza que no tengo cuando me temo que no puedo hacerlo. Eres la ovación más larga. Eres la voz en mi voz. Sei. Seis noches. Más de 60 mil personas. Solo puedo inclinarme ante ti. Gracias”.

“Laura, por favor danos noticias, ¿estás bien?”, “Laura, pero qué caída, espero que estés bien” y “Espero que te sientas mejor y no estés sufriendo demasiado. Cuidate, por favor”, fueron algunos de los mensajes que empezó a recibir Laura en los comentarios de sus últimas publicaciones. Si bien se tomó el trabajo de responder algunos, los fans no paraban de hacerle llegar su preocupación.

Por ese motivo, la artista se vio obligada a emitir un comunicado para tranquilizar a sus fanáticos y confirmar que se encuentra en un excelente estado de salud. “Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando... Además, la gira continúa en Europa ahora... Me resbalé pero no me pasó nada”, se lee en el texto que compartió en sus historias de Instagram, para sus casi cinco millones de seguidores.