Al cantante Leonel García, haber cumplido 45 años lo puso a reflexionar y lo llevó a celebrar con lo que mejor sabe hacer: música.

“Hay que seguir haciendo música. Estoy muy feliz de que la gente esté pendiente y que sigan preguntando por música nueva. Quería un disco que reflejara este lugar de mi vida donde crucé la barrera de los 45 y ahora estoy más cerca de los 50. Cómo ha sido esto hasta ahora y cómo hacer un disco que refleje ese viaje como compositor y como amante de la música también”, destacó el cantautor.

Por eso, luego de dos años sin grabar un disco, hizo una pausa en su vida diaria, se retiró a un apartamento de playa para componer.

“La etapa de composición es como entrar en este estado de total concentración para generar canciones nuevas y ahí te confrontas con lo que últimamente te ha estado moviendo en cuestión de temas, de frases, de conceptos. Empiezan a aparecer esas ideas que han estado ahí en el cajón, añejándose un poco y tomando un poquito de dimensión... Aparecen temas, frases, recuerdos, cosas que te han pasado, cosas que te ha dicho la gente y que ya de una manera inconsciente tu mente registra y guarda porque ya sabes a qué te dedicas y automáticamente registras información y la vas poniendo en el registro de canciones pendientes”, explicó.

Esa soledad y ese encuentro con sí mismo se convirtió en la producción “45 RPM”, que cuenta con 20 canciones, más una introducción musical.

“45 revoluciones por minutos son los vinilos, los discos estos que se usaban en el tocadiscos, que eran los ‘singles’ y que tenían una canción por cada lado. Esos discos giraban a esa velocidad, 45 revoluciones por minutos y me gustó el nombre para el disco de mis 45 años”, explicó García en una videollamada desde México.

Pero, además de hacer un homenaje a esa forma de escuchar música cuando era niño, también se inspiró en la variedad de ritmos musicales a los que estuvo expuesto, gracias a los gustos tan diversos de sus padres.

García contó que creció en un hogar que, aunque no hay músicos profesionales, siempre había música puesta en el tocadiscos. Por un lado, su padre era fanático del rock en inglés, por lo que escuchaba a artistas y bandas como Jimi Hendrix, Creed, The Doors y Led Zeppelin. Mientras tanto, su madre era fanática de las divas de los 70 y 80 como Diana Ross, Donna Summer y Barbra Streisand, así como de The Carpenters y Lionel Richie, entre muchos otros.

“Al mismo tiempo escuchaban juntos a los artistas del momento que eran Rocío Dúrcal, Emmanuel, José José, José Feliciano, Camilo Sesto. Eso se juntaba con algunas rancheras y canciones de trío. Así que crecí con una idea de que la música no era un género, sino muchos y que no había una gran distinción entre unos y otros porque en mi casa se cantaban canciones de todos”, explicó.

En este proyecto, García unió diversos géneros. Por ejemplo, un poco de “funk” en el tema “Normal”, bossa en “Sales Como el Sol” y hasta cyberpunk “en Déjame Olvidar” junto a Sabino. También incluye baladas con toques jazz y R&B, como “Miento” que grabó con Nicole Zignago, y “De Rodillas”, en el que comparte créditos con el puertorriqueño Pedro Capó y el español Dani Martín.

“Las colaboraciones son muy divertidas porque aprendes de otra gente cosas que nunca has hecho. Por ejemplo, con los ‘rappers’. Y es que, cuando compones, la canción a veces te pide ciertas voces o ciertas energías que tienes que buscar en otros cantantes”, expresó.

Para García, un tema muy contundente de este disco fue “De Rodillas”, que trata principalmente de un problema social muy frecuente, como es la violencia de género. Comentó que su suegra estuvo involucrada por muchos años en un programa para ayudar a mujeres que han sufrido este tipo de violencia, y eso, unido al feminismo de su esposa, lo han hecho muy consciente de la necesidad de trabajar para erradicar esa problemática.

“Escribí una letra que habla de muchos temas, habla de la ecología, de la explotación del petróleo, de las guerras, de la desigualdad económica, de la ambición desmedida. Todos esos temas los traté de meter ahí”, destacó.

El cantautor confesó que fue difícil poner en una canción de cuatro minutos no tan solo un reclamo, sino un intento de explicar de dónde podría venir este problema y de donde puede empezar la solución.

“Me encantó que Pedro, al igual que Dani, aceptaran cantar esta canción. No era fácil, decir me pongo de rodillas y te pido una disculpa histórica por todo lo que no hemos podido lograr, no es algo que todo el mundo quiere hacer. Ellos inmediatamente dijeron que es algo importante y que querían hacerlo”, comentó.

El aniversario de Sin Bandera

En el 2022, Sin Bandera cumplirá 20 años en el pentagrama y piensan celebrarlo por todo lo alto, con una gira de conciertos, si es que la situación de COVID-19 lo permite.

“Seguro que vamos a ir a Puerto Rico, que ha sido un bastión en nuestra carrera”, afirmó García.

El dueto mexico-argentino –compuesto por el argentino Noel Schajris y García- alcanzó gran fama y conquistó al público con canciones románticas y llenas de sentimiento.

Luego de cinco álbumes de estudio, el dúo anunció su separación en el 2008. Volvieron a unirse en el 2015. Desde entonces, han realizado giras de conciertos y hace unos dos años se unieron a Camila en el “tour” “4 latidos”

“Desde el principio, Puerto Rico fue el tercer lugar, después de nuestros países de origen -que son Argentina y México- más importante de nuestra carrera. El cariño y la emoción con la que la gente abrazó el proyecto fue algo que nunca esperamos, así que iremos a agradecer, a festejar este 20 aniversario, a llevar música nueva”, destacó.