Por las pasadas semanas, el cantautor Leonel García, conocido por ser parte del dúo Sin Bandera, se ha mantenido sumamente ocupado. Actualmente, el mexicano trabaja en lo que será el álbum “Amor pasado”, razón por la cual todos los jueves en la noche publica un vídeo en las redes sociales que forma parte de una mini-serie semanal en la que el compositor comparte algunas de las historias que rodean las canciones de su nuevo álbum.

En el capítulo más reciente compartió con la cantante puertorriqueña iLe, quien le acompaña cantando en el tema “Libro abierto”, que fue compuesto en 1969 por Fidel Valadez. “Esta canción es un claro ejemplo de cómo la música es un lenguaje universal”, compartió García en el vídeo. Durante la entrevista realizada por Garcíá, la hermana de René y Eduardo Pérez recorre la historia del tema compartiendo anécdotas familiares, gustos musicales, así como algunas de las decisiones que los artistas han tomado para seguir adelante con su carrera musical. “No me arrepiento de nada. Aprendí tantas cosas que en la vida que jamás me hubiese imaginado que iba a aprender. Tantas culturas, tantos países, tanta gente, tanta música. Y de verdad que también fue otra escuela para mí”, comentó la ex integrante de Calle 13.

Simultáneo al nuevo capítulo de la mini serie, se estrenó el vídeo animado de la canción “donde se dan cita el amor, la ciudad y los conmovedores versos de Fidel Valadez”, según el artista mexicano. El álbum “Amor pasado” fusiona grandes clásicos del cancionero mexicano con innovadores arreglos que le dan un toque internacional. El mismo contará con varias colaboraciones de músicos como Cyrille Aimée, artista de jazz francófono y Natalia Lafourcade, cantautora mexicana, entre otros. Según el cantante, esta es una manera de acercar la cultura mexicana a nuevas generaciones y distintos territorios del mundo, que busca emocionar a todos los escuchen sus canciones.