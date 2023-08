“No importa lo que pase en la vida de las personas, sea bueno o sea malo, no pueden dejar de amar, porque el amor es el sentimiento más grande del ser humano”. Exactamente esto es lo que quiere demostrar la veterana cantautora puertorriqueña Lissy Estrella en su espectáculo “Solo ama”, que llevará a cabo el próximo sábado, 12 de agosto, a partir de las 8:30 p.m. en el Teatro Tapia del Viejo San Juan.

Esta será una ocasión llena de nostalgia, desamor y mucha pasión donde esta artista no solo ofrecerá a su público todos los éxitos que la llevaron a la convertirse en una de las cantantes más reconocidas en la década de 1990 en Puerto Rico, pero también aprovechará para cantar varios temas donde rendirá homenaje a varios cantautores muy importantes en su carrera profesionales.

“En el concierto va a haber mucha pasión, mucho amor, mucho despecho, mucha canción de la buena. Nos vamos a remontarnos a la época de los 90. Junto con el director Ramón Sánchez y unos excelentes músicos, estamos preparando un show musicalmente riquísimo. Las canciones las estamos trabajando con un sonido un poquito más moderna que los arreglos originales y está quedando espectacular”, explicó la interprete de temas emblemáticos como “Yo sigo siendo tu mujer”, “Faltan palabras” y “Adiós”.

“Van a haber muchas sorpresas y me acompañará Yaire, pues la estoy invitando en esta ocasión y vamos a hacer otras cositas que no hicimos en su show el pasado 11 de febrero, donde yo estuve invitada. Además de eso, voy a rendirle un homenaje a alguien que admiro mucho y también estaré haciendo un tributo al compositor Gustavo Márquez, quien lamentablemente murió hace unas semanas”, añadió la puertorriqueña que comenzó su carrera musical de la mano de Vico C. “Para mí va a ser un concierto bien intenso, pues estoy cerrando un ciclo en mi vida, en mi carrera y voy a entregar el alma, me voy a entregar de lleno, como el público lo merece, como mi país merece con buena música”.

De hecho, fue esa presentación junto a Yaire lo que la impulsó a presentarse con sus canciones en el Teatro Tapia. “Lo que se dio esa noche allí fue mágico, con un público que me recibió con mucho cariño. Cuando un público te recibe y eres ovacionada, es una sensación que te despierta el alma, que te llena, te inunda el corazón”, detalló Estrella, cuya familia es del pueblo de Moca. “A raíz de eso, tomamos la decisión de hacer esta producción que estamos trabajando con mucho amor. Estamos haciendo este espectáculo para que los que se quedaron con deseos de más, puedan asistir y escuchar todo el repertorio, como lo pidieron”.

Luego de grabar, en la década de 1990 tres producciones musicales, dos de la mano de Vico C y otra bajo DJ Negro, por múltiples razones la carrera de Estrella tomó una pausa que se mantuvo activa hasta hace unos años. “Precisamente el 21 de agosto se cumplen 24 años del día que me mudé a Florida, donde estoy felizmente casada y llevo una vida muy tranquila”, confesó Estrella, cuyo esposo batalló por varios años con un cáncer del cual ya está en remisión. “Pero la música es algo que siempre le pica la vena al artista. Yo nací gracias a Dios cantando, como dice mi mamá. A mí la composición se me dio natural, muy orgánica, al igual que cantar. El componer es algo bonito y es la parte donde tengo mis catarsis. Es la mejor forma de desahogarme cuando algo me inquieta”, explicó Estrella.

Entró a la música por casualidad

La historia de cómo Estrella comenzó a trabajar como cantante es una muy interesante y está lleno de casualidades, suerte y talento. “Yo llego a la música por un accidente maravilloso del destino. Yo canto desde chiquitita, pero viniendo de una familia donde mi mamá era maestra y mi papá abogado, me inculcaron que tenía que estudiar en la universidad”, detalló la puertorriqueña cuyo abuelo, Domingo Estrella, fue la primera guitarra del legendario Rafael Hernández. “Luego de graduarme de la universidad, en 1991 estaba trabajando en mercadeo en el periódico El Mundo, cuando anunciaron su cierre, por lo que me quedé sin trabajo. Una tarde, mi amiga Diana Ortiz, quien era ingeniera de sonido, me preguntó si quería un trabajo. Yo le contesté: ¿a quién tengo que matar?”, añadió mientras reía.

Resulta que su amiga estaba en medio de la grabación y producción del álbum “Hispanic Soul” del famoso rapero puertorriqueño Vico C, y estaban buscando en esos momentos varias coristas para formar parte del disco. De esa manera, Estrella se presentó en la audición, y notó rápidamente que había muchas mujeres con tremendos vestidos, peinados y maquillaje, mientras que ella estaba sumamente sencilla, con unos mahones, una camisa de manga corta y sin maquillaje. Además de eso, reconoció a varias de las coristas que se encontraban allí, todas de ellas con mucha experiencia.

“Cuando entré a la cabina de grabación estaba Vico C y me preguntó mi nombre. Le dije ‘Lissy Estrella’ y me pide que le dijera mi nombre de pila real. Le dije ‘bueno, mi nombre es Ivelisse Estrella Chévere, pero me dicen Lissy. ‘¿Tu apellido es Estrella?’, me preguntó. ‘Sí, yo me estrello bien chévere’, le comenté”, detalló la cantante al recordar este gracioso episodio. “Entonces él se echó a reír y me preguntó sobre mi experiencia. Después de decirle que no tenía ninguna, me preguntó qué yo hacía allí y yo le contesté ‘abre el micrófono y te digo a lo que vine”.

La audición le fue tan bien que luego de eso, Estrella comenzó un periodo de dos años en su vida donde fue corista de Vico C, tanto en sus álbumes, como en sus espectáculos en vivo. Además, fue tanta la buena impresión que dejó, que el rapero decidió producirle su primer disco, donde apareció la canción escrita por Vico C a sus 18 años, “Yo sigo siendo tu mujer”. Con esa canción Estrella compitió en el Festival OTI local. Aunque no ganó, le abrió las puertas al público y es una razón más por la que Estrella celebrará con su público el sábado, 12 de agosto en el Teatro Tapia.

Los boletos para el espectáculo “Solo ama” están a la venta en PRticket.com.